Cựu lãnh đạo Sở Y tế hầu tòa vì gói thầu phòng mổ hybrid gần 38 tỷ đồng

Sáng 27-11, TAND TPHCM (Cơ sở 1) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Minh An (Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), cùng 5 bị cáo. Các bị cáo bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình đấu thầu thiết bị y tế, dẫn đến thiệt hại hơn 18 tỷ đồng ngân sách.

Các bị cáo tại phiên tòa

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-11, có sự tham gia của 5 luật sư, cùng các cá nhân, tổ chức với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nguyên đơn dân sự là Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Bị cáo An không có luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, gói thầu số 25, thiết bị cho phòng mổ hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, có giá dự toán hơn 38 tỷ đồng, giá trúng thầu 37,9 tỷ đồng.

Ngay từ cuối tháng 5-2021, khi Sở Y tế phát thông báo mời thầu, bị cáo Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân) và Lê Hữu Lễ (Vimedimex) đã thỏa thuận để Vimedimex đứng tên dự thầu, còn Tạ Thiên Ân chuẩn bị hàng hóa.

Bị cáo Phạm Minh An (áo trắng) cùng các bị cáo tại phiên tòa

Để che giấu việc nâng giá thiết bị, hai công ty không ký kết liên danh theo đúng quy định mà để Tạ Thiên Ân mua hàng rồi bán lại cho Vimedimex với giá đã được đẩy lên. Vimedimex sau đó bán cho Sở Y tế với mức chênh lệch “vừa phải” để tránh bị phát hiện. Lợi nhuận dự kiến của Vimedimex khoảng 683 triệu đồng, tương đương từ 1,7 - 1,8% giá trị gói thầu.

Trên thực tế, Vimedimex không có hàng, không làm việc với nhà phân phối, nhưng hồ sơ dự thầu lại xuất hiện đầy đủ ủy quyền và cam kết cung cấp thiết bị, toàn bộ đều do Tạ Thiên Ân cung cấp để hợp thức hóa.

5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa

Khi trúng thầu, Vimedimex tiếp tục ký hợp đồng mua trọn gói từ Tạ Thiên Ân, không tuân thủ cam kết ban đầu trong hồ sơ dự thầu. Hành vi này bị cáo buộc là gian lận đấu thầu, gây sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu và đẩy giá thiết bị lên cao bất thường. Tổng thiệt hại tính theo định giá là hơn 18 tỷ đồng, trong đó Tạ Thiên Ân hưởng 17,3 tỷ đồng, Vimedimex hưởng 683 triệu đồng.

Liên quan trách nhiệm của cơ quan quản lý, bị cáo Trần Mạnh Hải (cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế) được giao kiểm tra hồ sơ nhưng đã không báo cáo việc hồ sơ thẩm định giá chưa hợp lệ. Trái lại, Hải tham mưu để Giám đốc Sở khi đó là Phạm Minh An ký phê duyệt.

Bị cáo Tạ Quang Trường (Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex) do sức khỏe yếu được bố trí ngồi xe lăn tham gia phiên tòa

Bị cáo Phạm Minh An đã bỏ qua việc kiểm tra hồ sơ và ký duyệt dự toán 38,5 tỷ đồng dựa trên chứng thư không hợp lệ, dẫn đến việc tổ chức đấu thầu sai quy định và gây thiệt hại ngân sách hơn 18 tỷ đồng.

Vụ án cho thấy những lỗ hổng lớn trong quản lý đấu thầu thiết bị y tế. Tại phiên xử, HĐXX tiếp tục làm rõ vai trò từng bị cáo, mức độ hưởng lợi và trách nhiệm cá nhân trong các sai phạm trên.

TRÚC GIANG