Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày 28-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1997, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian đi lao động tại Malaysia, Cường có quen biết với nhiều người ở các địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa... Khoảng từ đầu tháng 7 đến 11-8-2023 (trong thời gian ở địa phương), lợi dụng lòng tin của nhiều người, Cường đã liên hệ và đưa ra thông tin mình chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Indonesia. Cường lo được thủ tục visa, vé máy bay, chỉ cần đóng 15,4 triệu đồng.

Tin tưởng Cường, nhiều người đồng ý và chuyển tiền cho Cường. Sau khi nhận tiền, Cường thông báo lịch bay, nhưng đến ngày bay thì Cường lại báo trục trặc không đi được. Tiếp tục đến lịch bay khác vẫn không bay được, nhiều người đã liên hệ để đòi lại tiền thì Cường tắt máy, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 11-8-2023, Cường bỏ trốn sang Malaysia, sau đó trốn sang Campuchia.

Ngày 4-11-2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường khi bị phía Campuchia trục xuất về Việt Nam.

DƯƠNG QUANG