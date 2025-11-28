Pháp luật

Tòa bác đơn Coca-Cola Việt Nam kiện Cục Thuế, giữ nguyên quyết định truy thu, phạt 821 tỷ đồng

Ngày 27-11, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên bác đơn kiện của Coca-Cola Việt Nam kiện Cục Thuế, qua đó giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng.

Vụ kiện của Coca-Cola bắt nguồn từ quyết địn​h của cơ quan thuế về việc truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng, do công ty không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định pháp luật thuế và pháp luật liên quan, thua lỗ trong nhiều năm.

Quyết định truy thu và xử phạt của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) xuất phát từ kết quả thanh tra toàn diện kéo dài từ năm 2019, đối chiếu hồ sơ hoạt động của Coca-Cola trong giai đoạn 2007-2015.

Qua thanh tra, cơ quan thuế xác định số lỗ mà Coca-Cola khai báo trước đây cần điều chỉnh “giảm lỗ” hơn 762 tỷ đồng, đồng thời truy thu hơn 471 tỷ đồng tiền thuế, cộng phạt và tiền chậm nộp dẫn tới tổng số tiền hơn 821,4 tỷ đồng.

Sau quyết định trên, Coca-Cola Việt Nam đã khiếu nại nhưng không thành, nên đã khởi kiện Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) ra tòa. Phiên tòa xét xử diễn ra ngày 6-11 và 27-11.

Tại phiên xử hôm nay, 27-11, hội đồng xét xử đã xem xét kỹ hồ sơ, chứng từ, biên bản thanh tra và lập luận pháp lý của cả hai bên.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khẳng định quyết định truy thu và xử phạt của cơ quan thuế là có căn cứ, từ đó đề nghị tòa bác đơn khởi kiện của Coca-Cola Việt Nam.

Kết quả, hội đồng xét xử đã tuyên bác đơn kiện của Coca-Cola Việt Nam, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt.

Trước đây, Công ty Coca-Cola Việt Nam liên tục kê khai lỗ trong nhiều năm. Các năm từ 2012 trở về trước, công ty này liên tục kê khai số lỗ "khủng", từ năm 2013 bắt đầu kê khai lãi. Công ty kê khai chi phí nguyên phụ liệu, trong đó chủ yếu hương liệu được nhập trực tiếp từ công ty mẹ với giá rất cao, chiếm tới hơn 70% giá vốn.

Đến cuối năm 2012, số tiền lỗ lũy kế của Coca-Cola đã lên đến 3.768 tỷ đồng, nhiều hơn cả số tiền đầu tư ban đầu của tập đoàn là 2.950 tỷ đồng.

KHÁNH CHÂU

