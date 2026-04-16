Đồng Nai: Bắt giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng

Chiều 16-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1989), người đại diện pháp luật Công ty TNHH Châu Kiệt An, tại ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: CAĐN

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Minh Tiến đã chỉ đạo nhân viên bán cho khách hàng một lượng lớn hàng hóa nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

Mục đích của hành vi này nhằm che giấu doanh thu thực tế để trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định hành vi của Nguyễn Minh Tiến đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

XUÂN TRUNG