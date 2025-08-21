Bắt tay phát triển mô hình bán lẻ tại các khu đô thị

Tập đoàn T&T Group và Saigon Co.op vừa ký kết biên bản hợp tác chiến lược trong lĩnh vực bán lẻ. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai đa dạng mô hình phân phối hiện đại tại các dự án bất động sản mang thương hiệu T&T Group trên toàn quốc, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và gia tăng tiện ích cho cư dân.

Công ty CP Đầu tư phát triển Saigon Co.op (SCID) - đơn vị thành viên của Saigon Co.op sẽ tham gia tư vấn quy hoạch, quản lý và vận hành trung tâm thương mại tại các dự án, giúp bảo đảm hiệu quả khai thác cũng như mang lại trải nghiệm mua sắm tối ưu. Saigon Co.op hiện là nhà bán lẻ có nhiều mô hình phân phối nhất Việt Nam hiện nay, với đa dạng các thương hiệu theo phân khúc như Co.opmart (chuỗi siêu thị truyền thống quy mô vừa), Co.opXtra (đại siêu thị gia đình), Co.opFood (cửa hàng thực phẩm), Co.op Smile (cửa hàng bách hóa), Finelife (siêu thị cao cấp), Cheers 24h (cửa hàng tiện lợi)… SCID là cánh tay nối dài của Saigon Co.op trong mảng đầu tư bất động sản bán lẻ. Kể từ khi thành lập, SCID đã không ngừng mở rộng quy mô, góp phần định hình diện mạo mới cho ngành bán lẻ hiện đại thông qua các thương hiệu nổi bật như SC VivoCity - trung tâm thương mại quy mô lớn tại TPHCM và chuỗi Sense với nhiều mô hình đa dạng tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong khi đó, T&T Group đang triển khai nhiều dự án bất động sản quy mô lớn như T&T City Millennia (Tây Ninh), T&T Victoria (Nghệ An), khu đô thị mới Cà Mau… với định hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại và bền vững.

PHƯƠNG OANH