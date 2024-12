Bay khuya hoặc sáng sớm để tiết kiệm chi phí

Với các ngày từ 24 đến 27-1-2025 (25 đến 28 tháng Chạp), giá vé từ TPHCM - Hà Nội, hoặc TPHCM - Thọ Xuân có giá từ 3,1 - 3,77 triệu đồng/người. Mức giá này đã giảm từ 200.000 - 300.000 đồng/người so với cách nay vài tuần, tuy vậy, với các chuyến bay giá mềm, thời gian khởi hành thường rơi vào sáng sớm hoặc đêm muộn.

Chị Mai Lan, ngụ tại huyện Bình Chánh (TPHCM) chia sẻ, gia đình chị đã chọn mua 3 vé máy bay cách nay vài ngày để về Thanh Hóa đón tết với mức giá ưu đãi nhất. Bay từ TPHCM lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng Chạp với giá 3,8 triệu đồng/người và dự tính trở lại TPHCM tối mùng 1 Tết, giá vé chỉ 1 triệu đồng/người. Trong khi đó, nếu bay trở về TPHCM tối mùng 3 Tết giá vé vọt lên 3,7 triệu đồng/người.

Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không tăng tải tối đa. Sân bay Tân Sơn Nhất nâng tần suất khai thác lên mức tối đa 46 chuyến/giờ khung giờ từ 5 giờ đến 23 giờ 55 trong dịp cao điểm phục vụ tết. Ước tính, hàng trăm chuyến bay sẽ được các hãng bổ sung như Bamboo Airways thêm 8 chiếc Airbus A320; Vietnam Airlines thuê thêm 4 máy bay Airbus A320/A321... Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam dự kiến, lượng khách qua các sân bay trong cả nước dịp cao điểm tết đạt hơn 10,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 500.000 lượt so với cùng kỳ.

Sở GTVT TPHCM dự báo lượng hành khách đi lại dịp này tăng 20% so với năm ngoái. Trong đó, từ 20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ, bình quân mỗi ngày 94.000 lượt khách qua các bến xe, tăng 50% so với ngày thường. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách ngày cao điểm nhất có thể đạt hơn 62.000 lượt. Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) ước tính lượng khách vào bến gần 140.000 khách, tăng 4.000 khách so với năm ngoái. Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) chuẩn bị khoảng 9.000 chuyến xe để đón khoảng 181.450 hành khách về miền Đông và các tỉnh Tây Nguyên.

Ngành đường sắt thông báo tăng cường chạy thêm tàu tuyến Bắc - Nam và tuyến về các tỉnh miền Trung. Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội chạy thêm tàu SE12 và TN5 ngày 14, 16-1-2025. Chặng TPHCM - Vinh chạy thêm các tàu SE14, SE16 trong ngày 18 và 19-1-2025. Chặng TPHCM đi Quảng Ngãi chạy tàu SE26 trong ngày 18-1-2025. Trong khi đó, chặng Hà Nội - Vinh sẽ tăng cường nhiều hơn như sau: Chạy thêm tàu NA3 xuất phát ga Hà Nội từ 25 đến 29-1-2025; tàu NA7 xuất phát ga Hà Nội ngày 26-1-2025. Chiều ngược lại sẽ tổ chức chạy tàu NA8 từ 31-1 đến 2-2-2025; tàu NA12 trong ngày 1-2-2025; tàu NA14 ngày 1 và 2-2-2025.

THI HỒNG - HẢI NGỌC