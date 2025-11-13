Bế mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Italy lần thứ 9 năm 2025

Chiều 13-11, tại Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương (TPHCM) đã diễn ra phiên bế mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italy (HLD) lần thứ 9 năm 2025.

Ông Romeo Orlandi, Chủ tịch Asia Observatory, Phó Chủ tịch Hiệp hội Italy – ASEAN, điều phối phiên bế mạc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM; ông Lorenzo Tavazzi, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổ chức ngôi nhà châu Âu– Ambrosetti, đơn vị đồng sáng lập và đồng tổ chức Diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại phiên bế mạc

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, nhấn mạnh, qua những cuộc đối thoại cởi mở, sâu sắc và mang tầm chiến lược, thể hiện tinh thần kết nối, sáng tạo và chia sẻ tầm nhìn chung, các phiên thảo luận hôm nay đã đi thẳng vào những chủ đề trọng tâm của thời đại - từ triển vọng kinh tế vĩ mô và địa chính trị, đến chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng bền vững, công nghệ tương lai, đổi mới sáng tạo và các công cụ hợp tác kinh tế thực chất.

Những nội dung này không chỉ thể hiện chiều sâu của mối quan hệ giữa ASEAN và Italy, mà còn phản ánh ý chí và khát vọng chung của các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp trong việc xây dựng một nền kinh tế toàn cầu ổn định, xanh, thông minh.

TPHCM tự hào lần đầu tiên có cơ hội đăng cai tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ kinh tế ASEAN - Italy. TPHCM tiếp tục xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Thông qua Diễn đàn lần này, thành phố mong muốn tham gia sâu rộng, phát huy vai trò tích cực, chủ động hơn nữa trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp ngày càng thiết thực vào liên kết kinh tế và phát triển chung.

Diễn đàn hôm nay không chỉ dừng lại ở những bài tham luận, mà đã thật sự trở thành một không gian đối thoại mở, nơi các nhà hoạch định chính sách, học giả, nhà đầu tư và doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn, trao đổi sáng kiến và cùng nhau hình thành những ý tưởng hợp tác mang tính hành động.

Các phiên thảo luận đã cho thấy sự hòa quyện giữa tư duy chiến lược và tinh thần thực tiễn, giữa tầm nhìn lãnh đạo và sáng kiến doanh nghiệp, giữa kinh nghiệm của Italy và tiềm năng của ASEAN, để cùng nhau định hình một tương lai hợp tác kinh tế - công nghệ - đổi mới sáng tạo giữa ASEAN và Italy.

Các diễn giả trao đổi, thảo luận tại phiên bế mạc

Thảo luận tại phiên bế mạc, các diễn giả đã tập trung trao đổi về quá trình hội nhập sâu rộng của ASEAN, được thúc đẩy bởi các sáng kiến như Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đang mở ra nhiều hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kinh tế số, năng lượng xanh và sản xuất tiên tiến.

Kế hoạch Phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu Quốc gia (PNRR), cùng với các chiến lược đổi mới công nghiệp của Italy, mang lại những thế mạnh bổ trợ, giúp các doanh nghiệp Italy đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao, cùng phát triển các giải pháp bền vững, định hướng tương lai với các đối tác ASEAN.

PHƯƠNG LÊ