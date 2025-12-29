Quảng Ngãi: Tuần Văn hóa – du lịch Măng Đen kéo dài 4 ngày

Ngày 29-12, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biết, công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón và phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên của Măng Đen.

Du khách chụp ảnh bên hoa anh đào ở Măng Đen

Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” diễn ra tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1 đến 4-1-2026, với 9 hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc sắc.

Nổi bật là lễ khai mạc kết hợp chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới; lễ hội khinh khí cầu bay giữa mùa hoa; chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới”; hội chợ ẩm thực – OCOP; phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026; Giải Pickleball “Ươm mầm xanh cho Măng Đen”; hoạt động trải nghiệm pha chế thủ công và thưởng thức cà phê đặc sản Măng Đen; các tour du lịch sinh thái tham quan hồ Đăk Ke, rừng thông 60 năm, chùa Khánh Lâm và các điểm đến tiêu biểu khác.

Hoa anh đào khoe sắc

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, cho biết Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen là ngày hội được tỉnh tổ chức nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng ngoạn vẻ đẹp của vùng đất mới Quảng Ngãi.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn có thể chung tay kiến tạo không gian xanh cho Măng Đen thông qua việc tham gia Giải Pickleball “Ươm mầm xanh Măng Đen”. Nguồn quỹ gây được từ giải đấu sẽ được sử dụng để mua cây giống trồng phủ xanh Măng Đen, góp phần tạo thêm không gian xanh, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Hoa anh đào bắt đầu nở

Sở đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ phòng nghỉ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với địa phương chủ động phương án bố trí các cơ sở lưu trú lân cận, sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ du khách khi lượng khách tăng cao, không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ ở cho du khách.

Hoa anh đào khoe sắc

Những ngày này, nhiều khu vực trồng hoa anh đào tại Măng Đen đã bắt đầu nở. Nhiều du khách từ các địa phương đã sớm có mặt tại Măng Đen để ngắm hoa anh đào, tham quan, chụp ảnh và cảm nhận không khí trong lành của cao nguyên.

Chụp ảnh người thân bên hoa anh đào

Một cây hoa anh đào nở

Các em nhỏ tập văn nghệ tại Măng Đen

Du khách đến Măng Đen tham quan, thưởng lãm cảnh đẹp

Du khách đến Măng Đen tham quan

HỮU PHÚC