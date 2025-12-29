Hoa kiểng tết rục rịch về TPHCM

Ngay từ những ngày cận Tết Dương lịch 2026, nhiều tuyến đường tại các phường Bình Trưng, An Khánh, Hiệp Bình… (TPHCM) như Nguyễn Hoàng, Lương Định Của, Mai Chí Thọ... bắt đầu xuất hiện hoa kiểng tết.

Các chậu lan hồ điệp được nhân viên Công ty TNHH dịch vụ hoa lan Thanh Hà (phường Bình Trưng, TPHCM) chuẩn bị giao đến khách hàng dịp Tết Dương lịch 2026

Cúc mâm xôi, hoa hồng, quất, các loại hoa kiểng miền Tây Nam bộ được đưa lên phố sớm để phục vụ nhu cầu trang trí Tết Dương lịch và mùa lễ hội cuối năm.

Cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) nhập về bán mùa tết trên đường Lương Định Của (phường Bình Trưng, TPHCM)

Các cửa hàng hoa kiểng ở trung tâm thành phố cũng đã bắt đầu nhập hoa tết. Ông An Văn Chính, chủ cửa hàng Hoa kiểng Đức Hưng (phường An Khánh), cho biết các loại cúc mâm xôi truyền thống hiện có giá 180.000 - 200.000 đồng/chậu, cúc Hàn Quốc dao động 140.000 - 160.000 đồng/chậu. Khách bắt đầu mua để trang trí Tết Dương lịch và tiệc tất niên nhưng không nhiều.

Bưởi Diễn từ miền Bắc được đưa về bán tại các phường trung tâm TPHCM, có giá từ 7-70 triệu đồng/chậu

Dọc tuyến đường Mai Chí Thọ thuộc phường Bình Trưng, bưởi Diễn được tập kết về các vựa cây kiểng khá nhiều. Các chủ vườn ở đây cho biết sẽ tiếp tục nhập bưởi Diễn về phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Bưởi Diễn bán tết năm nay có lượng trái nhiều gấp đôi năm ngoái. Chất lượng trái cũng tốt hơn, màu sắc đồng đều, ít tì vết.

Bưởi Diễn được bày bán trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng, TPHCM)

Giá bưởi Diễn năm nay tăng khoảng 30% so với dịp Tết Nguyên đán 2025, dao động 7-70 triệu đồng/chậu. Anh Cao Quang Hà, chủ vườn kiểng Thanh Giang trên đường Mai Chí Thọ, cho hay mưa bão vừa qua khiến khoảng 70% vườn bưởi Diễn bán tết ở khu vực phía Bắc bị thiệt hại. Kéo theo giá mặt hàng này tăng khá cao.

Thương lái đến đặt hàng tại làng mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM) vào những ngày cuối cùng của năm 2025

Thị trường hoa Tết 2026 tại TPHCM đã rực rỡ sắc màu

Tại TPHCM, các làng trồng mai lâu đời như Bình Lợi (xã Bình Lợi), Hiệp Bình (phường Hiệp Bình) dù đối mặt với mưa kéo dài và triều cường gây ngập hồi cuối tháng 10-2025, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, các nghệ nhân vẫn nỗ lực áp dụng các giải pháp xử lý kỹ thuật để mai nở đẹp đúng vụ.

Theo lời ông Bùi Ngọc Đức, chủ vườn mai Hữu Đức (xã Bình Lợi), giá mai năm nay chỉ tăng nhẹ so với tết Nguyên đán năm ngoái. Việc kìm giá này nhằm tăng mãi lực của làng mai Bình Lợi tại thị trường miền Bắc và miền Trung.

Hiện còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, thời điểm khá sớm để mua sắm tết, tuy nhiên, lại là giai đoạn phù hợp cho nhu cầu trang trí mùa Tết Dương lịch.

Một vựa hoa kiểng trên đường Nguyễn Hoàng (phường Bình Trưng, TPHCM)

Theo các nhà vườn, thương lái ở TPHCM và ĐBSCL, thách thức lớn nhất của thị trường hoa kiểng tết năm nay vẫn là sức mua. Kinh tế khó khăn khiến người dân cân nhắc kỹ hơn việc chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu.

Vườn hoa lan Thanh Hà (phường Bình Trưng, TPHCM) chuẩn bị nhiều giò hoa lan cung ứng thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Từ nay đến tết Nguyên đán vẫn còn nhiều ngày và diễn biến sức mua trong những tuần tới sẽ là yếu tố quyết định cho một mùa hoa tết được mùa, được giá hay không.

Trên các tuyến đường ở TPHCM, mùa Xuân như đang đến sớm hơn thường lệ, nhờ muôn hoa tô điểm sắc màu

Hoa kiểng không chỉ là sản phẩm phục vụ Tết mà còn mang theo kỳ vọng về một năm mới đủ đầy của người trồng hoa, đồng thời góp phần làm cho không khí lễ hội cuối năm ở đô thị thêm rộn ràng, nhiều sắc màu.

ĐỨC TRUNG