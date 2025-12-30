TPHCM thu ngân sách năm 2025 đạt 785.000 tỷ đồng

Tính đến sáng 30-12, TPHCM thu ngân sách đạt 781.600 tỷ đồng và dự kiến hết năm 2025 sẽ thu được 785.000 tỷ đồng, đạt 116,9% dự toán Trung ương giao.

Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo kết quả công tác thu chi ngân sách năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 30-12, Kho bạc Nhà nước khu vực II tổ chức hội nghị truyền thông báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, đến sáng 30-12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM là 781.600 tỷ đồng, đạt 116,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 112,1% dự toán HĐND TPHCM giao.

Dự kiến đến hết năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM ước thu được 785.000 tỷ đồng, đạt 116,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 112,6% so với dự toán HĐND TPHCM giao. Trong đó, thu nội địa là 561.000 tỷ đồng, đạt 123,9% dự toán Trung ương giao, 118% dự toán HĐND TPHCM giao.

Về chi ngân sách, đến ngày 30-12, TPHCM chi 177.700 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán Trung ương giao. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 86.000 tỷ đồng, đạt 72,4% dự toán Trung ương giao. Đến hết 31-1-2026, TPHCM ước chi đầu tư xây dựng cơ bản là 123.000 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán Trung ương giao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, biến động khó lường, kết quả thu ngân sách của TPHCM là một điểm sáng đáng trân trọng, tự hào. Thành phố đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách từ rất sớm, ngay từ tháng 11, qua đó góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm nay.

Chủ tịch UBND TPHCM đặc biệt lưu ý, ngân sách không phải tự nhiên mà có, đó là niềm tin của nhân dân, mồ hôi trí tuệ của doanh nghiệp, là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Do đó, mỗi đồng ngân sách đều phải được quản lý minh bạch, sử dụng công tâm, được chuyển hóa thành những công trình phúc lợi, thành nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý thu và nộp ngân sách năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách năm 2025 chính là bệ phóng quan trọng để TPHCM bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với những yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách trong năm 2026 và các năm tiếp theo, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định tặng bằng khen cho 148 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý thu và nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM năm 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

16 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 3.000 tỷ đồng trở lên Trong số 148 đơn vị được tặng bằng khen, có 16 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 3.000 tỷ đồng trở lên, 39 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng, 49 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 500 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng, 10 đơn vị sở ngành và 34 UBND phường xã.

Danh sách 16 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 3.000 tỷ đồng trở lên năm 2025: 1. Chi nhánh số 2 – Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam - Vũng Tàu 2. Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam 3. Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn 4. Công ty Ô tô TOYOTA Việt Nam 5. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM 6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) 7. Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ 8. Công ty TNHH APPLE Việt Nam 9. Công ty TNHH Ô tô MITSUBISHI Việt Nam 10. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 11. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) 12. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 13. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (CNS) 14. Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) 15. Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – Công ty Cổ phần 16. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TPHCM (HDBank)

