Gia Lai thuộc "top" đầu cả nước về phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sau quá trình triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả tích cực, đưa chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp vươn lên "top" dẫn đầu cả nước.

Cắt giảm được 55% thời gian giải quyết thủ tục

Ngày 30-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, tỉnh ban hành 3 phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính (TTHC), tập trung vào 790 thủ tục thuộc nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chủ trì họp báo

Qua 3 đợt rà soát, 100% thủ tục hành chính được cắt giảm, với mức giảm 55,15% thời gian, vượt 25,15% mục tiêu Chính phủ giao, là một trong những kết quả nổi bật trên cả nước về cắt giảm thực chất thủ tục.

Ngoài ra, Gia Lai ban hành quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư – nông nghiệp – môi trường – xây dựng – PCCC. Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống 38 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 3 giờ.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai thông tin, báo cáo kết quả về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh

Năm qua, tỉnh lần đầu triển khai thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới hành chính”, ban hành danh mục 100% thủ tục thực hiện theo hình thức này và hoàn tất cấu hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng. HĐND tỉnh Gia Lai thông qua Nghị quyết 09/2025/NQ-HĐND về miễn, giảm phí – lệ phí khi thực hiện thủ tục trực tuyến, trực tiếp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh triển khai nhiều mô hình mới như “đại lý dịch vụ công trực tuyến” tại BIDV, Agribank và các bưu điện văn hóa xã; mô hình “quầy ưu tiên” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và thí điểm “Ki-ốt dịch vụ công” tại 10 đơn vị lực lượng vũ trang. Tỉnh tái cấu trúc quy trình liên thông đất đai - thuế, giảm mạnh số lượt đi lại, số lần bổ sung hồ sơ và rút ngắn thời gian xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Năm qua, Gia Lai đã đào tạo 6.276 lượt cán bộ, công chức cấp xã về nghiệp vụ, kỹ năng số và sử dụng AI trong xử lý công việc, tạo lực lượng nòng cốt bảo đảm chất lượng phục vụ và thống nhất trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở...

Sơ đồ về quy trình giải quyết hồ sơ đồng thời, giúp tiết giảm thời gian cho nhà đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 2025, tỉnh đã hoàn thành 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%. Đặc biệt, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc – thuộc “top” dẫn đầu cả nước.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai phát biểu, làm rõ một số nội dung tại họp báo

Phát huy vai trò “người thổi hồn”

Tại họp báo, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, cùng với cả nước, Gia Lai đã bước qua năm 2025 với nhiều cảm xúc và thay đổi lớn, đánh dấu một cuộc cách mạng về cải cách, tạo tiền đề để đất nước và địa phương bước vào kỷ nguyên mới vươn mình.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định nhiệm vụ kiến tạo, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Quan điểm xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu...

Tỉnh Gia Lai đang phát triển khu công nghiệp kết hợp bến cảng nước sâu mới ở Phù Mỹ Đông, vốn gần 10.000 tỷ đồng

Để đạt mục tiêu phát triển, nhất là tăng trưởng “2 con số”, theo ông Lâm Hải Giang, cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, là một trong những giải pháp then chốt. Giai đoạn tới, công tác này sẽ bước sang giai đoạn mới theo hướng thực chất, tinh giản, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần thay đổi nhận thức toàn diện, chuyển từ bị động sang chủ động. Trong tiếp cận, tìm kiếm đầu tư, cần có sự chủ động mời gọi, sẵn sàng tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân. Khi tiếp nhận hồ sơ, phải đặt trọng tâm vào cách thức giải quyết, đồng hành trên cơ sở nắm vững quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại họp báo

Ông Lâm Hải Giang cho rằng, để cải cách toàn diện, kiến tạo ra một môi trường đầu tư tốt nhất cho tỉnh, thì vai trò người đứng đầu các đơn vị, địa phương rất quan trọng – như “người thổi hồn” cho tập thể cùng thay đổi. Ngoài ra, cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và gán ghép trách nhiệm cụ thể nhằm triệt tiêu tình trạng né tránh, đùn đẩy…

NGỌC OAI