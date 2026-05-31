TPHCM công bố hướng dẫn khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Ngày 31-5, Sở Y tế TPHCM đã có hướng dẫn về chương trình khám sức khoẻ miễn phí nhằm giúp người dân biết rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào sẽ giúp quá trình khám sức khỏe miễn phí diễn ra thuận lợi hơn cho cả người dân và cả cơ sở y tế, bảo đảm người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thăm khám sức khỏe cho người dân.

Theo Sở Y tế TPHCM, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí được áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn TPHCM, bao gồm cả người có đăng ký thường trú và tạm trú, được xác thực thông tin cư trú thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID.

Mỗi người dân đều được hưởng quyền lợi khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Tuy nhiên, nguồn kinh phí thanh toán cho cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe sẽ được bố trí khác nhau tùy theo từng nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật và chính sách của thành phố. Cụ thể:

Để bảo đảm chất lượng và tính thống nhất của chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, thành phố chỉ lựa chọn các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế về khám sức khỏe. Các cơ sở đều được Sở Y tế thẩm định về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn và năng lực quản lý dữ liệu trước khi được công bố đủ điều kiện tham gia chương trình.

Người dân sẽ được địa phương thông báo, hướng dẫn hoặc mời đến khám tại các điểm khám sức khỏe lưu động trên địa bàn cấp xã do UBND cấp xã bố trí. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến 68 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe (danh sách đính kèm) để để được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Khi tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí, người dân cần chuẩn bị điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip để cơ sở khám sức khỏe thuận tiện đối chiếu, xác thực thông tin, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử.

Kết quả khám sức khoẻ sẽ được cơ sở khám sức khỏe cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ về ứng dụng Công dân số của thành phố để người dân thuận tiện tra cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe của mình. Ngoài ra, khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, kết quả khám sức khỏe còn được tích hợp trên Sổ sức khoẻ điện tử thông qua ứng dụng VneID.

Trường hợp phát hiện kết quả bất thường hoặc cần theo dõi thêm, cơ sở khám sức khỏe sẽ chủ động gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn hướng dẫn người dân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc trả kết quả và tư vấn sức khỏe cho người dân sẽ được các cơ sở khám sức khỏe thực hiện trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau khi hoàn tất khám sức khỏe. Người dân có thể tải ứng dụng Công dân số TPHCM trên App Store hoặc Google Play, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử để theo dõi kết quả khám sức khỏe, lịch sử khám và các thông tin chăm sóc sức khỏe liên quan.

THÀNH SƠN