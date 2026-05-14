“Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex”, ươm mầm hội họa cho trẻ mầm non

Sáng 14-5, tại Trường Mầm non Sơn Ca, xã Long Hải, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (Bitex) tổ chức Ngày hội “Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex” năm học 2025-2026.

Các tác phẩm do các họa sĩ nhí thực hiện

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc phát triển tư duy thẩm mỹ đóng vai trò quan trọng đối với trẻ mẫu giáo. Ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện tư duy quan sát và thể hiện cảm xúc thông qua hội họa, nhất là đối với trẻ mẫu giáo. Đồng thời, đây cũng là dịp để các trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các em tham gia hội thi

Tại ngày hội, 96 “họa sĩ nhí” được chia thành 3 bảng theo độ tuổi, gồm: bảng A (3-4 tuổi), bảng B (4-5 tuổi) và bảng C (5-6 tuổi), cùng tham gia vẽ tranh trên giấy, khổ A3 và A4 bằng màu sáp, màu nước. Nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn hồn nhiên, sinh động của trẻ thơ với sắc màu tươi sáng, bố cục đáng yêu và giàu trí tưởng tượng.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao giấy công nhận và các phần quà ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ tinh thần tham gia của các em nhỏ.

SA HUỲNH