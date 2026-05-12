Triển lãm “Sen trong đá”: Tôn vinh vẻ đẹp kiên trung của nữ tù chính trị Việt Nam

Triển lãm chuyên đề “Sen trong đá” khai mạc chiều 12-5, tại Bảo tàng Côn Đảo (TPHCM). Sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5).

Triển lãm do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Dự lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo; Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân, du khách.

Triển lãm “Sen trong đá” gồm 3 chủ đề: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Sắc sen trong đá” và “Tỏa mãi hương sen”, tái hiện chân dung cùng câu chuyện xúc động của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Mỗi nhân vật là một cuộc đời, một lát cắt của lịch sử gắn với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc. Tất cả đều có điểm chung là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên trung, bất khuất và sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong đó, có nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và khí phách dân tộc, như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa…

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm chính là cách kể chuyện lịch sử bằng những chất liệu đậm "chất" Việt. Chân dung 25 nữ tù chính trị được khắc họa trên nền lá sen - loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao và nghị lực vươn lên - tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo và đầy cảm xúc.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu được nghe nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu tù chính trị chia sẻ ký ức trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.

Qua từng câu chuyện chân thực về năm tháng lao tù khắc nghiệt nhưng luôn cháy bỏng niềm tin vào cách mạng đã tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, nơi ý chí và khát vọng tự do của những người chiến sĩ cách mạng không bao giờ bị khuất phục.

Những ký ức ấy không chỉ gợi nhắc về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn nhắn gửi đến hôm nay thông điệp sâu sắc về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và tự do.

Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào trao tặng Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) 50 triệu đồng phục vụ các hoạt động của bảo tàng

Triển lãm "Sen trong đá" mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết tháng 7-2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo.

