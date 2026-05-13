Phường Bến Cát ra mắt mô hình “Hành chính công lưu động”

Ngày 13-5, tại Khu phố Tân Hưng, UBND phường Bến Cát tổ chức lễ ra mắt mô hình “Hành chính công lưu động”, góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

Theo UBND phường Bến Cát, mô hình “Hành chính công lưu động” sẽ được tổ chức định kỳ vào thứ tư hàng tuần, luân phiên tại Văn phòng khu phố Tân Hưng và Văn phòng khu phố Lai Khê.

Lễ ra mắt mô hình "Hành chính công lưu động" tại khu phố Tân Hưng

Mô hình tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Tại đây, người dân sẽ được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến,gửi phản ánh - kiến nghị, theo dõi tình trạng hồ sơ,...

Mô hình được tổ chức định kỳ vào thứ 5 hàng tuần

Phường cũng phối hợp với các nhà mạng hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng chữ ký số, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình áp dụng cho nhiều thủ tục hành chính thiết yếu như đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân, sao y, chứng thực điện tử, cấp đổi giấy phép lái xe, hộ chiếu, lý lịch tư pháp…

Theo lãnh đạo phường Bến Cát, mô hình “Hành chính công lưu động” nhằm đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân hơn; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các tiện ích số ngay tại khu dân cư.

Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính mà còn là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

TÂM TRANG