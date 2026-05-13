26 đảng viên phường Phú Thạnh (TPHCM) nhận Huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp cho mỗi đảng viên tự soi mình vào tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong của Đảng, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên, đồng chí Võ Công Thành khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ phường trong thời gian qua luôn có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của toàn thể đảng viên.

“Huy hiệu Đảng được trao tặng hôm nay là vinh dự lớn lao không chỉ cho riêng cá nhân của các đồng chí mà đó còn là vinh dự, tự hào của gia đình và của toàn Đảng bộ phường Phú Thạnh”, đồng chí Võ Công Thành chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thạnh Nguyễn Thị Chiên trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Hoàng Thị Xuyến (Chi bộ khu phố 43) xúc động chia sẻ, đây là phần thưởng cao quý và cũng là lời nhắc nhở để bản thân tiếp tục rèn luyện, nêu gương sáng, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh Phan Sĩ Đạt trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Phú Thạnh có 26 đồng chí được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó: 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

CẨM TUYẾT