Sức sống cơ sở

Xã Long Hải: Gần 650 người tham gia hiến máu tình nguyện

SGGPO

Sáng 11-5, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo.
Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Chương trình thu hút gần 650 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã tham gia.

Sau khi được thăm khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, Ban tổ chức đã tiếp nhận 505 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

z7813611572203_421f328c6092c37d52b6cdf8ad21d860.jpg
Tình nguyện viên tham gia hiến máu là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân xã Long Hải tham gia hiến máu trong buổi sáng 11-5

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Hải tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 826 đơn vị máu, đạt hơn 50% chỉ tiêu kế hoạch.

THÀNH HUY

Từ khóa

hiến máu Long Hải TPHCM tình nguyện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn