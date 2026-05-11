Xã Long Hải: Gần 650 người tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 11-5, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Chương trình thu hút gần 650 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã tham gia.

Sau khi được thăm khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, Ban tổ chức đã tiếp nhận 505 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Hải tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 826 đơn vị máu, đạt hơn 50% chỉ tiêu kế hoạch.

THÀNH HUY