Kết nối doanh nghiệp với người lao động tại trụ sở UBND phường

Ngày 12-5, UBND phường Bình Thạnh (TPHCM) phối hợp với các đoàn thể của địa phương tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026. 

Người lao động và doanh nghiệp gặp nhau tại sàn giao dịch việc làm được tổ chức ngay tại sân UBND phường Bình Thạnh (số 6 Phan Đăng Lưu)
Tại buổi phát động, phường Bình Thạnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; tổ chức huấn luyện an toàn lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động rà soát các nguy cơ mất an toàn và tăng cường ứng dụng công nghệ, phần mềm, camera giám sát, cảm biến trong công tác quản lý an toàn lao động.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội khu vực Bình Thạnh tổ chức tư vấn, phổ biến những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ cho các doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, các đoàn thể của phường Bình Thạnh trao quà cho 40 người lao động bị tai nạn lao động (thương tật từ 31%-61%).

Trao quà chăm lo người bị tai nạn lao động
Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội đến người dân và doanh nghiệp

* Cũng trong ngày 12-5, phường Bình Thạnh phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức sàn giao dịch việc làm tại số 6 Phan Đăng Lưu. Chương trình thu hút đông đảo nhiều lao động trẻ là bộ đội xuất ngũ, sinh viên, hội viên phụ nữ… Hơn 15 doanh nghiệp trên địa bàn phường với các ngành nghề khác nhau tham gia tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp.

Nhiều lao động tìm được việc làm tại sàn giao dịch Bình Thạnh
Hướng dẫn người lao động tạo hồ sơ xin việc qua hệ thống trực tuyến
HỒNG HẢI

