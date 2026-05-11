Đường xanh cần "nền" vững

- Dự kiến hôm nay 11-5, HĐND TP Hà Nội xem xét Đề án “Vùng phát thải thấp”. Thay vì áp dụng diện rộng, TP dự kiến thí điểm hạn chế xe máy xăng theo giờ tại quận Hoàn Kiếm.

- Điều chỉnh vậy là sát thực tế. Với hơn 90% phương tiện chạy xăng, “đạp thắng” có lộ trình mới thấu tình đạt lý.

- Nhưng đi kèm là hệ thống camera nhận diện biển số để phạt nguội. Công nghệ vào cuộc, khó lòng né tránh.

- Quản lý bằng công nghệ là tất yếu. Nhưng “xanh” hóa giao thông không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính hay cái camera phạt tiền.

- Trong đề án có đủ lộ trình phát triển buýt điện, đường sắt đô thị và cả chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện sạch.

- Quan trọng là nhịp độ thực hiện. Đừng để camera và biển cấm lắp đặt thần tốc, còn hạ tầng trạm sạc và các gói an sinh hỗ trợ lại lững thững theo sau.

- Nghĩa là “đường xanh” phải được lát bằng hạ tầng đồng bộ và chính sách sát sườn trước khi nói chuyện cấm, phạt?

- Chính xác! Người dân sẵn sàng đồng hành, miễn là thấy cuộc sống thực sự tiện lợi và sạch hơn, chứ không phải chỉ thấy bị hạn chế. Có vậy, Thủ đô mới xanh bền vững từ gốc.

HAI GAI

