Xóa “quảng cáo rác” ở khu dân cư

Công tác xử lý quảng cáo trái phép tại TPHCM đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Ngoài bóc, xóa quảng cáo trái phép, lực lượng chức năng còn truy xét, xử phạt những trường hợp vi phạm. Việc này nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần từng bước trả lại mỹ quan đô thị sạch đẹp, văn minh cho thành phố.

Chung tay bảo vệ mỹ quan

Sáng một ngày cuối tuần, tại phường Tam Thắng, hàng chục đoàn viên thanh niên, công an khu vực cùng đông đảo người dân có mặt tại các tuyến hẻm để bóc xóa quảng cáo sai quy định. Người cầm dao cạo, người mang theo nước tẩy sơn, người dùng chổi quét lại những bức tường vừa được làm sạch. Trên các trụ điện, từng lớp quảng cáo “cho vay nhanh”, “hỗ trợ tài chính”, “khoan cắt bê tông”… chằng chịt dần bị bóc bỏ.

Những hình ảnh tương tự đang xuất hiện ở nhiều địa bàn dân cư trên địa bàn TPHCM trong đợt cao điểm 45 ngày bóc xóa quảng cáo sai quy định, được triển khai từ đầu tháng 5-2026. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138 cấp xã) trên toàn thành phố đồng loạt phát động cao điểm bóc xóa quảng cáo sai quy định tại 100% xã, phường, đặc khu. Nhiều nơi, việc bóc xóa được duy trì định kỳ hàng tuần, gắn với tiêu chí xây dựng khu phố sạch, tuyến hẻm văn minh, đô thị an toàn.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng người dân phường Tam Thắng ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Công an TPHCM, trong các quảng cáo dán trái phép hiện nay không đơn thuần là nội dung rao vặt thông thường mà còn có liên quan đến các hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, tuyển dụng không rõ ràng hoặc các hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Nhiều đối tượng lợi dụng các tờ rao vặt để tiếp cận người dân có nhu cầu vay tiền nhanh, từ đó phát sinh nhiều hệ lụy về an ninh trật tự. Vì vậy, việc xử lý quảng cáo sai quy định vừa nhằm lập lại mỹ quan đô thị vừa góp phần phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Một trong những điểm đáng chú ý trong công tác xử lý “quảng cáo rác” hiện nay là sự tham gia ngày càng tích cực của người dân. Tại nhiều khu phố ở phường Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Trị Đông… các nhóm Zalo tự quản được lập nên để phản ánh ngay khi xuất hiện quảng cáo mới. Không ít hộ dân chủ động bóc gỡ quảng cáo trước cửa nhà, sơn lại các bức tường cũ hoặc nhắc nhau giữ gìn mỹ quan chung.

Ông Nguyễn Thanh Long, ngụ khu phố Phú Cường 6, phường Thủ Dầu Một, cho rằng, để xóa “quảng cáo rác” cần có chế tài đủ mạnh, mang tính răn đe đối với những cá nhân, tổ chức thuê người đi in, dán quảng cáo bừa bãi. Việc bảo vệ mỹ quan đô thị không thể chỉ dựa vào những đợt ra quân tình nguyện, mà cần sự ý thức của người kinh doanh, người dân và biện pháp quản lý cứng rắn từ phía cơ quan chức năng.

Kết hợp truy xét và xử lý vi phạm

Đầu tháng 5-2026, trong lúc tuần tra trên đường Hai Bà Trưng, lực lượng Công an phường Tân Định phát hiện một người đàn ông đang dán quảng cáo trái phép lên tường nhà dân. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc người này tẩy xóa toàn bộ nội dung quảng cáo đã dán. Vài ngày sau, tại khu vực phường Phước Long, công an phường tiếp tục phát hiện hàng loạt quảng cáo mới xuất hiện trong đêm.

Qua trích xuất camera an ninh và rà soát số điện thoại in trên tờ quảng cáo, lực lượng chức năng đã xác định người liên quan để xử lý theo quy định. Tại các phường Bình Trị Đông, Bình Thới và Trung Mỹ Tây, nhiều trường hợp dán quảng cáo trái phép cũng liên tiếp bị phát hiện trong các đợt tuần tra ban đêm. Không ít người bị buộc viết cam kết không tái phạm.

Theo đại diện Công an phường Thủ Đức, nếu trước đây, quảng cáo rác bị bóc hôm trước thì hôm sau xuất hiện lại, nay nhiều đối tượng đã dè chừng hơn vì hệ thống camera an ninh được khai thác thường xuyên. Ngoài ra, bên cạnh việc bóc xóa, nhiều địa phương còn triển khai các mô hình sáng tạo để duy trì được mỹ quan đô thị.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ trẻ thuộc công an các phường Bình Phú, Tây Thạnh, Hòa Hưng, Tân Hưng đồng loạt ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định, kết hợp tuyên truyền người dân không tiếp tay cho “quảng cáo rác”. Có địa phương còn thành lập các Tổ phản ứng nhanh lập tức bóc gỡ, tránh tình trạng quảng cáo mới chồng quảng cáo cũ như trước.

Nhiều nơi còn biến những bức tường cũ kỹ thành tranh tường, tuyến hẻm xanh hay góc phố văn minh. Những khoảng tường từng dày đặc số điện thoại cho vay nóng, hỗ trợ tài chính... giờ được phủ bằng tranh cổ động, mảng xanh hoặc các thông điệp tuyên truyền giữ gìn văn minh đô thị.

Việc xử lý “quảng cáo rác” không thể hoàn thành trong vài ngày ra quân. Nhưng điều đáng mừng là ở nhiều khu dân cư TPHCM, ý thức cộng đồng đang dần thay đổi. Từ những chiến sĩ công an thức khuya truy camera để tìm người vi phạm đến những đoàn viên thanh niên cặm cụi cạo từng lớp giấy quảng cáo trên cột điện; từ việc người dân tự giác sơn lại bức tường trước nhà đến những tổ dân phố cùng nhắc nhau giữ sạch các hẻm nhỏ… tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo văn minh hơn cho thành phố.

MẠNH THẮNG - DUY TRẦN