Bền bỉ nghề hầm than xứ Cà Mau

Theo nhiều cư dân, từ những năm 1920, nghề hầm than đã xuất hiện nhiều ở xứ Chợ Thủ (xã Tam Giang Tây trước đây, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Nguyên liệu dùng để hầm than chủ yếu là cây đước rừng ngập mặn. Than đước xứ Cà Mau được tiêu thụ nhiều tại các tỉnh miền Tây và TPHCM. Công nhân làm việc trong các lò than phải chịu môi trường oi bức và ô nhiễm do bụi than, nhưng tiền công chỉ dao động từ 300.000-400.000 đồng/ngày. Dù nghề hầm than lúc thịnh lúc suy, nhiều người vẫn gắn bó với nghề.

Sau khi chất củi đước đầy lò, công nhân tiến hành bịt kín, đốt lửa hầm than. Ảnh: TẤN THÁI
Củi đước hầm than được mua từ những người dân khi khai thác rừng đước (một chu kỳ 15-20 năm) và có nguồn gốc rõ ràng
Đưa củi vào lò, chuẩn bị hầm than
Sau khi chất củi đước đầy lò, công nhân bịt kín, đốt lửa hầm than
Nghề hầm than đước ở Cà Mau có tuổi đời khoảng trăm năm
Củi đước được xếp ngay ngắn để đảm bảo khi cháy mới đều và than ít bị bể
Phân loại than thành phẩm để đưa đi tiêu thụ
Một chu kỳ hầm than khoảng 1,5-2 tháng. Một lò than chứa khoảng 50m3 gỗ (1m3 gỗ đước cho ra khoảng 200kg than)
