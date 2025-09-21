Bền bỉ nghề hầm than xứ Cà Mau

Theo nhiều cư dân, từ những năm 1920, nghề hầm than đã xuất hiện nhiều ở xứ Chợ Thủ (xã Tam Giang Tây trước đây, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau). Nguyên liệu dùng để hầm than chủ yếu là cây đước rừng ngập mặn. Than đước xứ Cà Mau được tiêu thụ nhiều tại các tỉnh miền Tây và TPHCM. Công nhân làm việc trong các lò than phải chịu môi trường oi bức và ô nhiễm do bụi than, nhưng tiền công chỉ dao động từ 300.000-400.000 đồng/ngày. Dù nghề hầm than lúc thịnh lúc suy, nhiều người vẫn gắn bó với nghề.
