Biểu diễn ca múa nhạc dân tộc góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống

Sáng 29-11, tại sân trước Bưu điện TPHCM, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đã tổ chức chương trình biểu diễn ca múa nhạc dân tộc đặc sắc, phục vụ nhân dân thành phố và du khách quốc tế.

Tiết mục múa "Mâm vàng". Ảnh: THÚY BÌNH

Buổi biểu diễn nghệ thuật này nằm trong chuỗi chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống, dân tộc và đương đại, được Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức tại các không gian công cộng trên địa bàn TPHCM. Qua đó, nhằm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Tiết mục hòa tấu "Hồn quê". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được dàn dựng sinh động, phong phú, đa sắc, với các tiết mục thuộc loại hình nghệ thuật dân gian như: ca, múa, hòa tấu nhạc cụ truyền thống kết hợp với phong cách trình diễn hiện đại.

Sau khi tham quan Bưu điện Thành phố, du khách quốc tế rất thích thú khi được thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống dân tộc Việt Nam. Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua chuỗi sự kiện này, nhà hát mong muốn tạo cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa truyền thống và hiện đại, đem đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo cho người xem, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu đối với văn hóa Việt Nam của công chúng; giới thiệu và quảng bá nét đẹp trình diễn nghệ thuật dân tộc đến du khách quốc tế.

Tiết mục song tấu "Trúc xinh". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong buổi biểu diễn sáng 29-11, đông đảo người dân thành phố và nhiều du khách quốc tế đã đến cùng thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn: hòa tấu Hồn quê, Trống cơm, Sài Gòn đẹp lắm, múa Nón quai thao, Mâm vàng, tam ca Nắng gió phương Nam, song tấu Trúc xinh, độc tấu đàn bầu Nhịp cầu quê hương, độc tấu guitar phím lõm Tự tình…

Tiết mục độc tấu đàn bầu "Nhịp cầu quê hương". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia biểu diễn trong chương trình có NSƯT Anh Tấn, NSƯT Thu Thủy, nghệ sĩ Minh Khang, Minh Phát, Anh Nguyệt, Lâm Trần Quang, Hoàng Anh Tuấn, Diễm Quỳnh, Lâm Ngọc, Mỹ Duyên, ca sĩ Anh Thư, Tường Vy, Minh Đoàn, Minh Hiếu, diễn viên múa Bảo Ngân, Môly Đana, Thu Hiền, Thanh Trang…

Tiết mục "Sài gòn đẹp lắm". Ảnh: THÚY BÌNH

Buổi tối cùng ngày, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tiếp tục sáng đèn chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, phục vụ người dân thành phố và du khách quốc tế tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM.

THÚY BÌNH