Tối 29-11, tại Nhà hát Bông Sen, phường Bến Thành, TPHCM, sân khấu Hồng Hạc đã sáng đèn vở kịch Nếu anh còn được sống (tác giả: Văn Lê, kịch bản: Việt Linh, đạo diễn: Việt Linh - Lê Chi Na).

Sân khấu Hồng Hạc sáng đèn vở kịch "Nếu anh còn được sống" kỷ niệm 10 năm thành lập. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên: Bá Nam, Lý Anh Tuấn, Thùy Dương, Băng Tâm, Hoàng Trung Anh, Lê Chi Na, Đinh Mạnh Phúc, Bảo Kun, Thái Điền, Bích Châu, Ngọc Báu, Trúc Ly…

Đây là vở kịch được đạo diễn Việt Linh sáng đèn theo yêu cầu của nhiều khán giả, đồng thời là vở diễn kỷ niệm 10 năm sân khấu Hồng Hạc thành lập và đi vào hoạt động.

Lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, giúp của chàng sinh viên năm nhất trường y Nguyễn Quang Bình thêm mạnh mẽ để xông pha nơi chiến trường. Ảnh: THÚY BÌNH

Theo đạo diễn Việt Linh, năm 1995, lúc làm phim Chung cư, chị được đạo diễn Vinh Sơn giới thiệu tiểu thuyết Nếu anh còn được sống của nhà văn Văn Lê, đây là một tác phẩm hay nhưng khó chuyển thể.

Sau khi đọc, nữ đạo diễn đã bị nội dung nhân văn, bối cảnh độc đáo của tiểu thuyết ám ảnh, và từ đó bắt tay viết kịch bản phim Nếu anh còn được sống. Kịch bản này sau đó đã nhận được giải A cuộc thi kịch bản phim toàn quốc năm 2007. Tuy nhiên, vì nhiều khó khăn, trở ngại nên bộ phim không được thực hiện.

Tiếc một tác phẩm hay, đạo diễn Việt Linh đã chuyển kịch bản phim sang kịch và bắt tay dàn dựng. Đây cũng là tác phẩm kịch chiến tranh đầu tiên của sân khấu Hồng Hạc.

Tham gia quân ngũ, thực hiện lý tưởng cách mạng, giúp các chiến sĩ trẻ ngày một trưởng thành. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu chuyện kịch thể hiện hai không gian âm - dương để lý giải về cuộc đời người chiến sĩ trẻ Nguyễn Quang Bình, từ một sinh viên y khoa năm nhất, Bình nhất quyết xung phong ra mặt trận, không màng đến cả việc anh là con trai duy nhất của dòng họ, có trách nhiệm to lớn trong việc nối dõi tông đường.

Sau những tháng ngày sống giữa đạn bom khói lửa, lần lượt có những chiến sĩ trẻ tuổi hy sinh, trong đó có Bình.

Ở cõi hư vô, chàng trai và cô gái mặc quân phục xanh, đã cùng chia sẻ với nhau về những kỷ niệm, ký ức từng trải với bao trăn trở. Ảnh: THÚY BÌNH

Ở không gian thế giới bên kia lạnh lẽo, có con đò của Thiên Niên Kỷ - lão chèo đò đưa các linh hồn qua sông, đang chờ đón Bình. Thế nhưng, vì Bình chết trên chiến trận không có tiền trả tiền đò, nên chỉ còn một cách trả cho lão chèo đò những ký ức cuộc sống của Bình.

Từ đây, câu chuyện mở lối, dẫn dắt khán giả đến với những năm tháng cuộc đời gắn với biết bao ký ức đẹp của chàng trai trẻ năng nổ, nhiệt thành, giỏi giang. Trong ký ức cuộc sống nhiều tiếng cười cũng có nhiều nỗi lo toan của Bình dành cho người ông luôn quan tâm, yêu thương anh hết mực, có Kim - cô gái cùng xóm rất yêu Bình, và Bác Đức - người đàn bà không chồng, tánh chua ngoa, nhưng luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, tình cảm với Bình, xem anh như đứa con ruột thịt…

Trong ký ức cuộc sống của chàng trai trẻ còn có những người đồng đội cùng trang lứa, có lúc tuổi trẻ cũng thích hơn thua với nhau nhưng tấm lòng ai luôn chân chất, nhiệt huyết, mạnh mẽ, yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì khát vọng chung: đất nước hòa bình.

Sự "hội ngộ" trong tâm tưởng giữa người còn sống và người đã mất trong câu chuyện kịch "Nếu anh còn được sống". Ảnh" THÚY BÌNH

Nhưng, khi hòa bình về trên khắp đất nước, thì Bình và nhiều chàng trai, cô gái trẻ tuổi đã hy sinh. Những trái tim thanh xuân ấy ngừng đập để lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, rực rỡ trên bầu trời nước Việt, toàn dân hạnh phúc vì cuộc sống mai sau thoát khỏi chiến tranh, áp bức, gông xiềng, xâm lược.

THÚY BÌNH