Sân khấu Hồng Hạc sáng đèn vở kịch “Nếu anh còn được sống”

Vở có sự tham gia biểu diễn của các diễn viên: Bá Nam, Lý Anh Tuấn, Thùy Dương, Băng Tâm, Hoàng Trung Anh, Lê Chi Na, Đinh Mạnh Phúc, Bảo Kun, Thái Điền, Bích Châu, Ngọc Báu, Trúc Ly…
Đây là vở kịch được đạo diễn Việt Linh sáng đèn theo yêu cầu của nhiều khán giả, đồng thời là vở diễn kỷ niệm 10 năm sân khấu Hồng Hạc thành lập và đi vào hoạt động.
Theo đạo diễn Việt Linh, năm 1995, lúc làm phim Chung cư, chị được đạo diễn Vinh Sơn giới thiệu tiểu thuyết Nếu anh còn được sống của nhà văn Văn Lê, đây là một tác phẩm hay nhưng khó chuyển thể.
Sau khi đọc, nữ đạo diễn đã bị nội dung nhân văn, bối cảnh độc đáo của tiểu thuyết ám ảnh, và từ đó bắt tay viết kịch bản phim Nếu anh còn được sống. Kịch bản này sau đó đã nhận được giải A cuộc thi kịch bản phim toàn quốc năm 2007. Tuy nhiên, vì nhiều khó khăn, trở ngại nên bộ phim không được thực hiện.
Tiếc một tác phẩm hay, đạo diễn Việt Linh đã chuyển kịch bản phim sang kịch và bắt tay dàn dựng. Đây cũng là tác phẩm kịch chiến tranh đầu tiên của sân khấu Hồng Hạc.
Câu chuyện kịch thể hiện hai không gian âm - dương để lý giải về cuộc đời người chiến sĩ trẻ Nguyễn Quang Bình, từ một sinh viên y khoa năm nhất, Bình nhất quyết xung phong ra mặt trận, không màng đến cả việc anh là con trai duy nhất của dòng họ, có trách nhiệm to lớn trong việc nối dõi tông đường.
Sau những tháng ngày sống giữa đạn bom khói lửa, lần lượt có những chiến sĩ trẻ tuổi hy sinh, trong đó có Bình.
Ở không gian thế giới bên kia lạnh lẽo, có con đò của Thiên Niên Kỷ - lão chèo đò đưa các linh hồn qua sông, đang chờ đón Bình. Thế nhưng, vì Bình chết trên chiến trận không có tiền trả tiền đò, nên chỉ còn một cách trả cho lão chèo đò những ký ức cuộc sống của Bình.
Từ đây, câu chuyện mở lối, dẫn dắt khán giả đến với những năm tháng cuộc đời gắn với biết bao ký ức đẹp của chàng trai trẻ năng nổ, nhiệt thành, giỏi giang. Trong ký ức cuộc sống nhiều tiếng cười cũng có nhiều nỗi lo toan của Bình dành cho người ông luôn quan tâm, yêu thương anh hết mực, có Kim - cô gái cùng xóm rất yêu Bình, và Bác Đức - người đàn bà không chồng, tánh chua ngoa, nhưng luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, tình cảm với Bình, xem anh như đứa con ruột thịt…
Trong ký ức cuộc sống của chàng trai trẻ còn có những người đồng đội cùng trang lứa, có lúc tuổi trẻ cũng thích hơn thua với nhau nhưng tấm lòng ai luôn chân chất, nhiệt huyết, mạnh mẽ, yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì khát vọng chung: đất nước hòa bình.
Nhưng, khi hòa bình về trên khắp đất nước, thì Bình và nhiều chàng trai, cô gái trẻ tuổi đã hy sinh. Những trái tim thanh xuân ấy ngừng đập để lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, rực rỡ trên bầu trời nước Việt, toàn dân hạnh phúc vì cuộc sống mai sau thoát khỏi chiến tranh, áp bức, gông xiềng, xâm lược.