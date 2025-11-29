“Những đứa con khác họ” - Lời nhắc về giá trị gia đình trong đời sống hiện đại

Thông điệp mà đạo diễn Lee Nghĩa muốn truyền tải thông qua bộ phim, gia đình được xây bằng sự vun vén, dưỡng dục và tình nghĩa bất kể có cùng huyết thống hay không.

Những đứa con khác họ mở màn với phần đầu mang tên Bí mật của quá khứ. Phim bắt đầu với biến cố Quốc Thiên, một người đàn ông thành đạt, xuất hiện và khẳng định ông Tùng chính là cha ruột của mình.

Câu chuyện trong Những đứa con khác họ khai thác những góc khuất đời sống gia đình. Ảnh: ĐPCC

Sự kiện ấy ngay lập tức đẩy gia đình ông Tùng - bà Hằng vào vòng xoáy hỗn loạn: lời đàm tiếu từ xóm giềng, sự hoang mang của ba người con, và sự tổn thương của người vợ vốn luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Nhưng trớ trêu hơn cả, chính ông Tùng cũng không hiểu vì sao mình lại có “một đứa con” từ trên trời rơi xuống.

Trong khi mọi nghi ngờ đang hướng về ông, thì sự thật phía sau lại hoàn toàn khác. Ông Tùng không phải kẻ ngoại tình, mà là người đàn ông mang trong mình một bí mật động trời.

Tên thật của ông là Huỳnh Trí Long, người đã phải sống suốt hơn ba mươi năm dưới thân phận của bạn thân quá cố - Trần Văn Tùng để chạy trốn khỏi một vụ án oan.

Và sự xuất hiện của Quốc Thiên chính là mắt xích khiến quá khứ bị kéo trở lại, đe dọa phá vỡ mái ấm mà ông đã dày công gây dựng.

Những mối quan hệ giữa người thân khác họ được khai thác đa chiều. Ảnh: ĐPCC

Những đứa con khác họ là sự chuyển hướng khá đặc biệt của đạo diễn Lee Nghĩa sang thể loại tâm lý gia đình bởi trước đó anh vốn quen với các phim hành động, hình sự.

Nhưng theo chia sẻ của đạo diễn, chính câu chuyện giàu nhân văn và những lớp bí mật đan cài đã thôi thúc anh nhận lời ngay từ lần đầu đọc kịch bản.

Anh cho biết, mỗi nhân vật trong phim đều mang một câu chuyện riêng, liên kết chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại. Những cú lật liên tục và chiều sâu nhân văn khiến anh không thể từ chối.

Điều khiến anh ấn tượng nhất chính là hình ảnh người cha và tình yêu vô điều kiện dành cho các “đứa con ruột khác họ”.

Cũng theo đạo diễn Lee Nghĩa, trong phần mở đầu này tập trung khai thác bí mật thân phận ông Tùng. Ban đầu kịch bản có nhiều phân đoạn quá khứ nhưng anh chọn xoáy sâu vào nghịch cảnh, tâm lý và từng mối quan hệ.

Không chỉ là một bộ phim, đây còn là câu chuyện về lòng trắc ẩn, sự hy sinh và bao dung - những điều tưởng chừng quen thuộc nhưng vẫn đủ mạnh để chạm đến trái tim người xem.

Diễn viên Anh Tài và Thùy Trang. Ảnh: ĐPCC

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm. Đào Anh Tuấn trong vai ông Tùng/Huỳnh Trí Long – người đàn ông hiền lành nhưng mang trong lòng bí mật động trời. Nghệ sĩ Thanh Hằng vai bà Hằng - người vợ kiên cường, giàu đức hy sinh nhưng bị cuốn vào vòng xoáy nghi ngờ.

Anh Tài vai Trần Đức Trọng - người con trai trưởng hiền lành, tình cảm. Đàm Phương Linh vai Trần Hạnh Dương - nữ luật sư sắc sảo, mạnh mẽ. PT Ngọc Diệp vai Trần Gia Duyên - cô em út xinh đẹp, sống ảo, vô tư. Đặc biệt, Khôi Trần vai Bùi Quốc Thiên - “người con xa lạ” đem theo cơn bão bí mật trở về. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của: Ngân Quỳnh, Trọng Hải, Thanh Ngọc, Bimax, Trần Thùy Trang...

Phim sẽ phát sóng lúc 19 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh SCTV14 từ ngày 1-12.

HẢI DUY