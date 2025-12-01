Phim hoạt hình ngoại "Zootopia 2" áp đảo phòng vé

Trong tuần đầu ra mắt, bộ phim hoạt hình Zootopia: Phi vụ động trời 2 đã hoàn toàn áp đảo về doanh thu so với các phim ra mắt cùng thời điểm.

Theo thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong 3 ngày cuối tuần (từ 28 đến 30-11), bộ phim hoạt hình mới nhất của hãng Walt Disney Studios thu về gần 42 tỷ đồng với 402.978 vé bán ra, cùng 9.471 suất chiếu.

Tính đến 10 giờ sáng 1-12, tác phẩm hoạt hình này hiện thu về gần 48 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé tuần từ 28 đến 30-11. Nguồn: Box Office Vietnam

Ngoài thị trường Việt Nam, Zootopia 2 cũng tạo ra sức nóng ở các thị trường quốc tế. Trong tuần đầu ra mắt tại Bắc Mỹ phim thu về 96,8 triệu USD. Cộng với doanh thu từ các thị trường quốc tế, bộ phim hiện đạt gần 560 triệu USD.

Tuần qua, bộ phim Truy tìm long diên hương vẫn duy trì sức nóng với doanh thu hơn 18 tỷ đồng, xếp ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng phòng vé. Ở tuần thứ 3 ra mắt, bộ phim hiện đạt doanh thu hơn 177 tỷ đồng. Bộ phim đang hướng đến cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng.

Trong top 3 doanh thu tuần, bộ phim Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện mở màn với doanh thu hơn 5,4 tỷ đồng.

Zootopia 2 có doanh thu vượt trội trong tuần đầu ra mắt

Tuần qua, có hai phim Việt mới ra mắt nhưng không đạt doanh thu khả quan. Trong đó, Phòng trọ ma bầu đạt doanh thu gần 2,6 tỷ đồng còn Quán Kỳ Nam có tình hình ảm đạm hơn khi thu về chưa đến 1 tỷ đồng, lần lượt xếp ở vị trí số 4 và số 6.

Trong top 5 doanh thu tuần còn có Cưới vợ cho cha với doanh thu hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện phim đạt tổng doanh thu gần 8,2 tỷ đồng.

Trong tuần đầu tiên của tháng 12, phòng vé được kỳ vọng chứng kiến sự lên ngôi trở lại của phim Việt. Đáng chú ý là tác phẩm Hoàng tử quỷ của bộ đôi nhà sản xuất - đạo diễn Hoàng Quân và Trần Hữu Tấn. Phim sẽ khởi chiếu từ ngày 5-12.

Quán Kỳ Nam dù được đánh giá cao nhưng không có doanh thu như mong đợi

Ngoài ra, còn có một số tác phẩm sắp ra mắt, gồm: phim hoạt hình Chú thuật hồi chiến: biến cố shibuya x tử diệt hồi du - the movie và 5 centimet trên giây, phim kinh dị Ma lủng tường, phim bí ẩn - kinh dị Năm đêm kinh hoàng 2.

HẢI DUY