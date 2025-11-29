Ra mắt sách ảnh "Nguồn sống"

Chương trình là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 2 - năm 2025 do Hội Nhiếp ảnh TPHCM chủ trì, phối hợp cùng Công ty Sáng tạo Pro tổ chức, diễn ra liên tục từ ngày 28 đến ngày 30-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Tham dự có các đồng chí: GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức…

Sách ảnh Nguồn sống tập hợp những bức ảnh được tuyển chọn từ những cuộc “gặp gỡ" đáng nhớ nhất của tác giả Hoàng Thị Bích Thảo với mặt trời trong quãng thời gian hơn một thập niên qua. Đó là những khoảnh khắc mà chị bắt gặp trong cuộc sống đời thường, trải dài qua nhiều địa danh khác nhau: từ những khu rừng rậm rạp đến đại dương bao la, từ những thành phố nhộn nhịp đến vùng đất hoang sơ, từ những vùng đất xa xôi đến tận sâu thẳm thế giới nội tâm.

Tác giả Hoàng Thị Bích Thảo (thứ 2 từ trái qua) và Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung (thứ 3 từ trái qua) giao lưu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Có thể tôi không giữ được khoảnh khắc đó mãi mãi, nhưng tôi giữ được cảm xúc. Mười năm, tôi vẫn tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời là những khoảnh khắc được chiếu sáng bởi ánh sáng của nhân duyên”, tác giả Hoàng Thị Bích Thảo bày tỏ.

Theo ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, mỗi trang sách là một nốt nhạc của bản giao hưởng mà tác giả Hoàng Thị Bích Thảo đã tấu lên bằng ánh sáng dịu dàng, bền bỉ và đầy sức sống như chính tâm hồn chị.

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang chia sẻ tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A - đơn vị đồng hành thực hiện sách ảnh Nguồn sống, cho biết: “Sách ảnh luôn là một hình thức xuất bản đặc biệt. Mỗi bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc được ghi lại, mà còn là cảm xúc, là câu chuyện, là góc nhìn riêng của tác giả gửi gắm vào đó. Chúng tôi tin rằng, Nguồn sống không chỉ là một cuốn sách ảnh đơn thuần mà sẽ trở thành một hành trình cảm xúc, khơi mở những rung động đẹp đẽ, đưa người xem đến gần hơn với nghệ thuật, với cuộc sống và chính bản thân mình”.

Được biết, toàn bố số tiền thu được từ việc bán sách trong 3 ngày (28, 29 và 30-11) sẽ được tác giả Hoàng Thị Bích Thảo ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

QUỲNH YÊN