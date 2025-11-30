Hòa Minzy, Vĩnh Thích Ăn Ngon lập cú đúp tại Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025

Ca sĩ Hòa Minzy được vinh danh 2 giải thưởng Cá nhân Vì cộng đồng và Âm nhạc truyền cảm hứng. Trong khi đó, nhà sáng tạo Vĩnh Thích Ăn Ngon được xướng tên ở giải thưởng Cá nhân Vì cộng đồng, Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng.

Hòa Minzy, Vĩnh Thích Ăn Ngon thắng lớn tại Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025

Tối 29-11, Lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - TPHCM. Sự kiện thuộc khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức.

Giải thưởng được khởi động từ tháng 9 đến tháng 11, gồm 3 nhóm hạng mục: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì Cộng đồng.

Cụ thể, tối 29-11, ở hạng mục Nhà sáng tạo số, ban tổ chức trao giải: Nhà sáng tạo nội dung của năm - Khoai Lang Thang, Tổ chức sáng tạo nội dung của năm - Vie Channel, Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng - Vĩnh Thích Ăn Ngon, Nhà sáng tạo nội dung triển vọng - An Trương, Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất - Ninh Dương Story, Nhà sáng tạo nội dung đột phá - Con Cò đây.

Khoai Lang Thang

Vĩnh Thích Ăn Ngon

An Trương

Ninh Dương Story

Ở hạng mục Sản phẩm số, ban tổ chức trao các giải: Âm nhạc truyền cảm hứng cho 2 ca khúc Bắc Bling (Hòa Minzy) và Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng); Video truyền cảm hứng - Concert Anh trai Vượt ngàn Chông gai, Chương trình truyền hình truyền cảm hứng - Chiến sĩ quả cảm, Hiện tượng số của năm - Chương trình Gia đình Haha.

Hòa Minzy

Đại diện chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

Đại diện chương trình "Gia đình Haha"

Đặc biệt, ban tổ chức bổ sung giải thưởng Bài hát đặc biệt của năm cho Viết tiếp câu chuyện hòa bình bởi sức lan tỏa mạnh của ca khúc này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi nhận giải thưởng này và anh mời ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - người đầu tiên thể hiện ca khúc cùng nhận giải.

Ngay sau phần vinh danh này, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh trình diễn ca khúc và được hàng ngàn khán giả hòa giọng cùng tạo nên khoảnh khắc xúc động trong lễ vinh danh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Ở hạng mục Vì cộng đồng, ban tổ chức trao các giải thưởng: Tổ chức vì cộng đồng cho Hoa Sen Group và Dự án Trạm phóng tương lai, Cá nhân vì cộng đồng trao đến Hòa Minzy và Vĩnh Thích Ăn Ngon.

Trao giải Tổ chức vì cộng đồng

Trao giải Cá nhân vì cộng đồng

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được vinh danh "Sự kiện đặc biệt của năm". Đại diện ban tổ chức lễ kỷ niệm nhận giải thưởng

Nhận cú đúp giải thưởng, ca sĩ Hoà Minzy xúc động chia sẻ đây là phần thưởng mang ý nghĩa đặc biệt với cô bởi những hoạt động thiện nguyện thời gian qua xuất phát từ sự sẻ chia với người dân và sự biết ơn khán giả.

Nhà sáng tạo Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng xúc động khi lần đầu nhận 2 giải thưởng quan trọng. Thời gian qua, những dự án như “giải cứu quán nhỏ”, hỗ trợ người lao động nghèo, các hoạt động thiện nguyện anh tổ chức thiết thực, hữu ích, có giá trị nhân văn.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 bao gồm loạt hoạt động: Lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam; Diễn đàn đối thoại giữa Bộ VH-TT-DL và các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam; Diễn đàn Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Đặc biệt, lần đầu tiên ngày hội tổ chức phiên livestream bán hàng gây quỹ. Bên cạnh đó, sự kiện bao gồm khu vực triển lãm tạo không gian trải nghiệm và giao lưu cùng người tham dự, các phiên hội thảo chuyên đề từ các đơn vị, nền tảng để lan tỏa thông tin hữu ích tới đến các nhà sáng tạo nội dung, khán giả.

TIỂU TÂN