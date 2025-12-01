Nhiều chương trình hấp dẫn tại Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ

Quang cảnh buổi họp báo

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại buổi họp báo

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết đây là lần đầu tiên TP Cần Thơ tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, thiết thực chào mừng năm mới 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Qua đó, giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước; kích cầu du lịch cho cả vùng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững; tăng cường khai thác hiệu quả các tài nguyên, sản phẩm du lịch trên sông; phát triển các tour, tuyến du lịch nội thành, kết nối du lịch đường sông TPHCM, TP Cần Thơ với các tỉnh ĐBSCL; mở rộng liên kết phát triển tour, tuyến du lịch đường sông kết nối với các quốc gia dọc sông Mekong.

Chợ nổi Cái Răng - một điểm nhấn du lịch sông nước của TP Cần thơ

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước” diễn ra từ ngày 26-12-2025 đến ngày 1-1-2026 tại Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) và các khu vực lân cận.

Một góc sông nước Cần Thơ

Đêm khai mạc “Sắc màu sông nước” diễn ra vào tối 26-12 tại khu vực Cầu đi bộ - Công viên Bến Ninh Kiều. Trong đó điểm nhấn là những đoàn ghe thuyền được trang trí rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau trên dòng Sông Hậu, hòa cùng âm điệu đờn ca tài tử vang vọng giữa không gian bến nước - con thuyền, xen lẫn các tiết mục múa đường phố, múa lân - sư - rồng sôi động trên các tuyến đường trung tâm thành phố, mang đến bầu không khí náo nhiệt, tươi vui, đậm đà bản sắc miền Tây sông nước.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ sẽ có 12 hoạt động chính. Trong đó, nổi bật là lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan hàng đêm; triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay”; trang trí các mô hình, các cụm tiểu cảnh; đua thuyền buồm; đua thuyền Sup; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương; chương trình quảng diễn ẩm thực; chương trình kích cầu du lịch đường thủy; hoạt động bảo vệ môi trường sông nước... Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025 hứa hẹn sẽ là điểm đến đặc sắc, rực rỡ sắc màu sông nước, mang đến cho người dân và du khách một mùa lễ hội đáng nhớ, đậm đà bản sắc miền Tây.

VĨNH TƯỜNG