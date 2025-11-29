Không gian nghệ thuật trong rừng: Sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên

Ngày 29-11, lễ kỷ niệm 10 năm Hành trình Nghệ thuật trong Rừng - Art In The Forest và 5 năm thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo đã diễn ra tại Phú Thọ.

Khởi xướng từ năm 2015, Art In The Forest đã góp phần định vị Flamingo Đại Lải như điểm đến văn hóa nghệ thuật hàng đầu. 10 năm qua, hơn 50 tác phẩm điêu khắc lớn cùng 70 tác phẩm hội họa, sắp đặt đã cùng hiện diện giữa rừng thông, đồi cỏ, mặt hồ...

Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo, thành lập năm 2020, biến thiên nhiên thành “khung tranh vĩnh cửu”, mở ra không gian thưởng lãm nghệ thuật rộng lớn.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ

Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, dự án và bảo tàng nghệ thuật trong rừng là “một bước tiến mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam”.

Các tác phẩm được sắp đặt hòa quyện với thiên nhiên

Các công trình điêu khắc trong dự án không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ mà còn kể những câu chuyện văn hóa, chuyển tải thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và môi trường. Chất liệu đa dạng như đá, gỗ, kim loại được xử lý theo nhiều phong cách, mở ra những cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và không gian rừng núi.

Nghệ sĩ Đỗ Hiệp trong quá trình thực hiện tác phẩm

Xúc động chia sẻ tại lễ kỷ niệm, nghệ sĩ Katsumi Mukai (Nhật Bản) cho rằng, giá trị lớn nhất của không gian nghệ thuật trong rừng nằm ở khả năng kết nối con người với nghệ thuật trong trạng thái tự nhiên nhất. Không gian mở giúp mỗi tác phẩm “thở” cùng cảnh quan, khiến người xem cảm nhận giá trị thẩm mỹ, văn hóa và tinh thần mà nghệ sĩ gửi gắm.

Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, đồng sáng lập và giám tuyển Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo cho biết, bảo tàng sẽ miễn phí tham quan trong 6 tháng cho học sinh các cấp: “Một nền nghệ thuật muốn phát triển phải dựa trên cộng đồng người yêu nghệ thuật. Trong 2-3 năm tới, chúng tôi sẽ tập trung đưa nghệ thuật đến gần hơn công chúng, nhất là người trẻ”.

Nhân sự kiện đặc biệt này, các nghệ sĩ tiêu biểu của mỹ thuật đương đại Việt Nam là Đào Châu Hải, Lê Thị Hiền, Đỗ Hiệp, Nguyễn Trần Ưu Đàm, Hoàng Tường Minh, Hoàng Mai Thiệp, Phạm Đình Tiến và Lê Anh Vũ đã giới thiệu những tác phẩm mới tại đây.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã nhận được hơn 660 triệu đồng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

VĨNH XUÂN