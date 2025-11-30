TPHCM xác lập kỷ lục đồng diễn võ nhạc vovinam có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam

Học sinh tham gia màn đồng diễn võ nhạc vovinam

Hoạt động được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu chính ở Công viên bờ sông Sài Gòn, có khoảng 5.000 học sinh tham dự. Ngoài ra, ở 150 điểm cầu trực tuyến ở các trường phổ thông, có hơn 55.000 học sinh tham gia đồng diễn.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hoạt động đồng diễn Vovinam nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển ngành giáo dục và đào tạo TPHCM (1975-2025).

"Chúng ta cùng chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt, đó là màn đồng diễn võ nhạc của hơn 60.000 học sinh, cùng hơn 2.000 vận động viên tham gia đường chạy EDON 2025. Các em đã nỗ lực luyện tập trong thời gian dài để xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới về số lượng người tham gia đồng diễn Vovinam đông nhất từ trước đến nay. Các em chính là trái tim của ngày hội kỷ niệm 50 năm phát triển giáo dục của thành phố. Thành tích hôm nay là niềm tự hào của thầy cô, gia đình và của toàn ngành giáo dục", ông Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Hoạt động thu hút sự tham gia của học sinh ở nhiều bậc học, từ tiểu học đến trung học phổ thông, và được kết nối trực tuyến tại 150 điểm cầu trên toàn thành phố.

Hoạt động đồng diễn võ nhạc nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm phát triển của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển ngành giáo dục thành phố. Màn đồng diễn không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và sự sáng tạo của học sinh TPHCM.

"Kỷ lục kép được xác lập là minh chứng cho nỗ lực đổi mới giáo dục, khẳng định vị thế tiên phong của TPHCM trong việc đưa các giá trị văn hóa – thể thao dân tộc vào môi trường học đường. Việc lan tỏa môn Vovinam trong học sinh cũng góp phần giữ gìn và phát huy giá trị võ Việt, đưa bộ môn truyền thống của dân tộc vươn ra quốc tế", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục cho màn đồng diễn võ nhạc vovinam có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam

Bên cạnh việc ghi nhận nỗ lực của các thầy, cô giáo, học sinh và sự đồng hành của phụ huynh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị thành phố tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ thể thao học đường, gắn giáo dục thể chất với rèn luyện phẩm chất, lối sống và kỹ năng cho học sinh, tạo điều kiện cho các em trở thành những công dân năng động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM và đất nước.

