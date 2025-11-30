Khán giả dự "Soobin Live Concert" ủng hộ bà con vùng lũ hơn 1,2 tỷ đồng

Soobin vừa tạo nên sự trọn vẹn trong " Soobin Live Concert: All-Rounder The Final" bằng cảm xúc nghệ thuật và sự tử tế. Qua lời kêu gọi của anh cùng cộng sự, hàng chục ngàn khán giả có mặt đã tham gia ủng hộ bà con vùng lũ với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

"Soobin Live Concert: All-Rounder The Final" thu hút hàng chục ngàn khán giả

Sau thành công của 2 đêm diễn tại Hà Nội, Soobin cùng SpaceSpeakers Label (SS Label) mang Soobin Live Concert: All-Rounder The Final đến The Global City - TPHCM tối 29-11.

Trong đêm diễn, Soobin chiêu đãi khán giả đại tiệc âm nhạc mãn nhĩ, mãn nhãn. Thông qua gần 30 ca khúc, anh như một người kể chuyện, kể lại hành trình âm nhạc của chính mình.

Các tiết mục được dàn dựng có cao trào và sâu lắng thông qua những phong cách âm nhạc khác nhau, đại diện cho hình ảnh nghệ sĩ Soobin trên từng chặng hành trình nghệ thuật.

Sau những giai điệu bắt tai của các bản hit chất nhạc sôi động, Soobin trở về với cảm xúc sâu lắng bằng những khúc ca ballad bất hủ

Đặc biệt, anh không quên chọn kể về nguồn cội, văn hóa truyền thống trên sân khấu.

Nếu tại 2 đêm diễn trước, nam ca sĩ phá cách, chơi đàn bầu, hát xẩm cùng cha - NSND Huỳnh Tú tái hiện không gian làng quê Bắc bộ, thì trong đêm diễn này, anh nối dài hành trình nghệ thuật truyền thống đó bằng tiết mục mở màn của đội hình Tân Binh Thăng Cấp. 11 nghệ sĩ trẻ trình diễn ấn tượng ca khúc Gương vỡ làm lành mang đậm màu sắc dân gian với giai điệu sử dụng chất liệu Ngũ cung.

Sau đó, Soobin và NSND Huỳnh Tú, Binz thể hiện các ca khúc Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc vô cùng đặc biệt, tự hào.

Soobin và NSND Huỳnh Tú mang âm hưởng dân gian văn hóa vang lên trên một sân khấu âm nhạc hiện đại

NSND Huỳnh Tú, Soobin và Binz trình diễn ca khúc "Mục hạ vô nhân"

Soobin cùng NSND Huỳnh Tú, Binz và đội hình Tân Binh Thăng Cấp đã có những chia sẻ ý nghĩa về văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đây là sân khấu của 3 thế hệ âm nhạc cùng nhau tôn vinh văn hóa và nghệ thuật truyền thống.

NSND Huỳnh Tú và Soobin được đông đảo khán giả yêu mến

Trước đêm diễn, Soobin cùng SS Label đã đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đêm nhạc tối 29-11, anh cũng cùng các cộng sự kêu gọi khán giả có mặt quyên góp và hướng về đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai trong thời gian qua. Kết quả, hàng chục ngàn khán giả có mặt ủng hộ tổng cộng 1,25 tỷ đồng. Tất cả số tiền được gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào.

