Vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc giai đoạn 1975 - 2025

Vinh danh các tác giả văn học lọt vào danh sách bình chọn 50 tác phẩm VH-NT biểu diễn xuất sắc giai đoạn 1975 - 2025. Ảnh: LÊ ĐÔNG

Danh sách 50 tác phẩm được lựa chọn từ gần 200 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc, múa thông qua quá trình sơ khảo, chung khảo khách quan và khoa học. Kết quả thể hiện bức tranh phong phú về đời sống sáng tạo, ghi lại những chuyển động lớn của đất nước từ sau 1975.

Trong lĩnh vực văn học, nhiều tác phẩm đã trở thành dấu mốc của thời kỳ đổi mới như Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), Thời xa vắng (Lê Lựu), Đường tới thành phố (Hữu Thỉnh), Mẫu thượng ngàn (Nguyễn Xuân Khánh)... Ở sân khấu, các vở nổi tiếng của Lưu Quang Vũ (Hồn Trương Ba da hàng thịt, Lời thề thứ 9, Tôi và chúng ta), bộ ba Bài ca giữ nước của Tào Mạt, Rừng trúc của Nguyễn Đình Thi, Mưa đỏ (Chu Lai), Dạ cổ hoài lang (Thanh Hòa)… tiếp tục khẳng định sức sống lâu bền.

Vinh danh các tác phẩm có tác phẩm âm nhạc lọt vào bình chọn. Ảnh: LÊ ĐÔNG

Âm nhạc ghi nhận nhiều tác phẩm gắn với ký ức và cảm xúc của nhiều thế hệ như Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên), Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Đường bốn mùa xuân (Đỗ Nhuận)... Lĩnh vực múa cũng góp mặt những tác phẩm được đánh giá cao về nghệ thuật và ngôn ngữ biểu đạt như Ballet Kiều (Tuyết Minh), Đất nước (Ứng Duy Thịnh)...

Tại sự kiện, Bộ VH-TT-DL phát động chương trình sáng tác “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 - 2030 với kỳ vọng mở ra một không gian sáng tạo mới, khuyến khích những tác phẩm có tầm vóc tư tưởng nghệ thuật, phản ánh công cuộc đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

Tác giả Chu Lai được vinh danh với kịch bản Mưa đỏ chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: LÊ ĐÔNG

Phát biểu tại chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, sau khi đất nước được thống nhất, trong suốt 50 năm qua, văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã thực sự trở thành dòng chảy máu thịt, là tiếng nói của lương tri, là khí phách của dân tộc. Các tác phẩm tiêu biểu ra đời trong giai đoạn này đã ghi lại một cách chân thực, sinh động hành trình đất nước vượt qua khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh, bao vây, cấm vận, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Văn học, nghệ thuật chính là linh hồn của văn hóa, là một trong những động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và cha là nhạc sĩ Đỗ Nhuận đều có tác phẩm lọt vào danh sách được vinh danh

Phó Thủ tướng kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước hãy là những người đi tìm kiếm và tôn vinh cái đẹp đích thực. Mỗi tác phẩm phải là kết tinh của tình yêu quê hương, đất nước, của sự thấu hiểu sâu sắc về con người và cuộc sống Việt Nam đương đại. Hãy dấn thân vào thực tiễn, khám phá những mô hình mới, những con người mới đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước, đấu tranh chống tiêu cực, cái xấu. Sáng tạo ra các tác phẩm đạt tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật mới. Các tác phẩm “Sống mãi với thời gian” phải đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc, có khả năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ, phản ánh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân và phù hợp với cuộc sống hôm nay...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ vinh danh

VĨNH XUÂN