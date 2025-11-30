Giai điệu tự hào với chủ đề “Vang mãi bài ca người lính” khắc họa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Chương trình Giai điệu tự hào - Vang mãi bài ca người lính

Chương trình Giai điệu tự hào, chủ đề “Vang mãi bài ca người lính” được ghi hình sáng nay, 30-11, sẽ phát sóng lúc 20 giờ 10 phút ngày 7-12 trên VTV1.

Chương trình là lời tri ân gửi tới những chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc; tôn vinh tinh thần bản lĩnh, nhân văn, hiện đại của thế hệ quân nhân hôm nay.

Nổi bật là tiết mục Mệnh lệnh từ trái tim, được dàn dựng công phu với ngôn ngữ sân khấu giàu tính điện ảnh. Sự xuất hiện của diễn viên Lê Hoàng Long (vai Sen), Phương Nam (vai Tạ) cùng Thượng tá-NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền từ bộ phim Mưa đỏ tạo nên trường đoạn giàu cảm xúc, tri ân những trang sử hào hùng và gửi gắm lý tưởng, khát vọng cống hiến của người lính.

Chương trình là hành trình âm nhạc xuyên suốt hơn 80 năm lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam

Một trong những điểm nhấn chạm đến trái tim khán giả là phần giao lưu với đại diện các lực lượng tham gia Lễ diễu binh A80.

Những câu chuyện từ đội hình tàu chỉ huy, tàu chiến đấu lần đầu thực hiện diễu binh giữa biển khơi, hay các phi công tạo hình trên bầu trời, cho thấy đằng sau những “khoảnh khắc rực rỡ” là quá trình rèn luyện bền bỉ, kỷ luật thép và niềm tự hào khoác lên mình màu áo lính thời bình.

Rapper Phong Windy cùng nhóm thiếu nhi STARLAB

Không gian nghệ thuật còn mở ra những lát cắt nhân văn: tình quân dân nơi biên cương, dấu ấn lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, những câu chuyện về lòng quả cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” từ đó hiện lên gần gũi, chân thật và giàu lòng nhân ái.

Dòng chảy âm nhạc xuyên suốt chương trình dẫn dắt khán giả từ ký ức hào hùng qua những ca khúc quen thuộc như: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đêm nay anh ở đâu đến những sáng tác hiện đại như Tổ quốc gọi tên mình.

Các tác phẩm được phối khí mới, dàn dựng công phu với sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSND Hồng Hạnh, nhóm OPlus, Rapper Phong Windy và nhóm thiếu nhi STARLAB, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hơi thở thời đại.

VĨNH XUÂN