Bên trong 10 hang động nơi người đàn ông 91 tuổi sinh sống

Ông Đinh Nê, người A rem có 91 năm sống trong hang đá (Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) "sở hữu" 10 hang động và 15 cái lán nhỏ trong rừng rậm nguyên sinh. Để gặp được ông, chiêm ngưỡng bên trong 10 hang động ấy phải có dẫn đường của người bản địa, và phải có chút may mắn mới gặp được ông.

Nói may mắn mới gặp được ông là chúng tôi tìm ông từ hang này qua hang kia mất một ngày đường, muốn đi hết 10 hang và 15 lán thì rừng núi rộng lớn như mò kim đáy biển. Tìm ở hang này thì ông đã đến hang kia, lửa trong hang đã tắt ngúm, không biết ông đi phương nào. May mắn lần này gặp được ông ở suối Rục Cà Roòng bên một hang động nhỏ. Lúc đó ông nói chuẩn bị đi hang động khác. Hang Khe Chim là hang chính, nhưng mùa hè ông ít sử dụng bởi độ cao gần 200 so với mặt nước, khó lấy nước sinh hoạt, phải xuống hang gần suối mới có nước. Vào mùa lũ, ông mới lên Hang Khe Chim để tránh lũ.

Khu vực tìm kiếm ông Đinh Nê giữa rừng già có cả bưởi ông dùng khi chín

Hành trình đi suối tìm ông ngày đầu tiên ngoài thực phẩm mang theo còn dùng ốc khe

Bữa cơm trưa nấu vội do anh em A rem nấu bên suối

Bữa ăn bên gốc cây nhỏ ven suối

Ăn xong lên đường tìm ở các hang nhỏ

Những hang động lớn cũng không thể bỏ qua

Băng qua một đoạn suối để tìm ông Nê

Trong hang Xai tưởng như gặp ông Nê nhưng chỉ có lưới đánh cá, bếp lửa thì đã tắt

Qua một hang nhỏ khác tuy có "dấu vết" nhưng vẫn không phát hiện ông Nê

Tìm ông Đinh Nê giữa rừng già như mò kim đáy biển

Hang Khe Chim có đầy đủ dụng cụ lao động, nhưng không thấy bóng dáng ông Nê

Trong hang động ông làm cái sạp để bỏ thức ăn

Các hang động khác ông cũng làm sạp để ngủ nhằm tránh thú hoang

Một số hang có cả can đựng nước, áo quần

Cối giã gạo để phục vụ cuộc sống

Gặp một số bẫy thô sơ được ông Nê dựng để bẫy chuột lồ ô

Bữa cơm chiều bên suối

Đêm người A rem lại dậy ăn thêm

Họ nghe nhạc bằng chiếc điện thoại cũ mang theo

Buổi sớm bên suối Rục Cà Roòng

Một hang đá khổng lồ nhưng không có ông Đinh Nê ở đây

Bên trong nhiều thạch nhũ đẹp

Lòng hang còn sót lại vỏ đồ hộp của bộ đội bỏ lại từ thời chiến tranh

Thiếu nước phải chặt dây rừng để uống

Và rồi gặp ông Nê trong khu rừng Đá Cứng

Hành trang mang theo là chiếc bao lác và đồ dùng sinh hoạt

Ông băng băng vượt rừng dốc đứng

Bên một chiếc lán trong rừng già

Ông có 15 cái lán rải rác và để đi hết 15 cái lán ít nhất mất 15 ngày

Ông Nê mời cán bộ xã cùng nấu ăn

Người đàn ông 91 năm sống trong hang đá, thong dong giữa rừng già

MINH PHONG