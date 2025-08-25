Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh gần Quốc lộ 51

Sáng sớm 25-8, một công nhân trên đường đi làm về đã phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh tại con hẻm cách Quốc lộ 51 khoảng 35m, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (TPHCM).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VĂN ANH

Công an phường Phú Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân là bé gái, thi thể còn nguyên dây rốn và đã được đưa về nhà xác để xử lý theo quy định.

Theo camera an ninh khu vực, khoảng 0 giờ 13 phút cùng ngày, một xe ô tô dừng lại bên Quốc lộ 51, sau đó có 3-4 người bước xuống. Đến khoảng 0 giờ 26 phút, những người này quay lại xe rồi rời đi. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều vết máu và một bộ quần áo dính máu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh.

TRÍ NHÂN