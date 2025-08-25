Xã hội

Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7 bàn giao nhà “Tình nghĩa quân – dân”

Sáng 25-8, tại ấp 4, xã Phú Giáo, TPHCM, Xưởng Z735 thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7 tổ chức lễ bàn giao nhà “Tình nghĩa quân – dân” cho gia đình Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Lương Bằng

Ngôi nhà được xây dựng theo quy cách nhà cấp 4, với tổng diện tích sử dụng 80m², kết cấu kiên cố với tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men và trần la phông. Tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Xưởng Z735 hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn giúp đồng chí Nguyễn Lương Bằng (là thợ sửa chữa thuộc Đội Bảo quản tăng thiết giáp, Kho K9) và gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với đơn vị.

1000029221.jpg
Bàn giao nhà Tình nghĩa quân - dân cho Thượng úy Nguyễn Lương Bằng

Theo Đại tá Trần Văn Long, Phó Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7, chương trình xây dựng nhà “Tình nghĩa quân – dân” là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết quân – dân bền chặt. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đối với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân tại địa phương đơn vị đóng quân.

XUÂN TRUNG

