Nước lũ lên nhanh, 33 ô bao kiểm soát lũ ở Đồng Tháp Mười có nguy cơ mất an toàn

Ngày 25-8, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh cho biết, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 5–20mm, có nơi trên 30mm. Người dân cần đề phòng sấm sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nước từ các nhánh sông và kênh rạch bắt đầu dâng cao tại các địa phương thuộc vùng Đồng Tháp Mười (Tây Ninh)

Theo đó, nước từ các nhánh sông và kênh rạch bắt đầu dâng cao tại các xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười như: Khánh Hưng, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và Tuyên Nhơn, Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập,... Ngành chức năng dự báo lũ còn lên cao hơn, kết hợp với triều cường, có thể ảnh hưởng lớn đến các ô bao kiểm soát lũ ở vùng Đồng Tháp Mười, các vùng thượng và giữa Đồng bằng sông Cửu Long có bờ bao thấp.

Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, đường giao thông ở vùng Đồng Tháp Mười thường kết hợp làm đê bao để thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, cộng với sự tác động từ con người khiến tình hình sạt lở, sụt lún đất và ngập úng tăng đáng báo động.

Tỉnh Tây Ninh (khu vực Đồng Tháp Mười) hiện có 33 ô bao kiểm soát lũ trong tháng 8, 9 có nguy cơ mất an toàn, với tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 1.800ha cây ăn trái. Đặc biệt, một ô bao lớn với diện tích hơn 4.000ha lúa cũng nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng khi lũ kết hợp với triều cường dâng cao.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động gia cố bờ bao đoạn xung yếu, thường xuyên kiểm tra các tuyến đê bao, đồng thời chuẩn bị phương án bơm tiêu khi mưa lớn kéo dài; thu hoạch lúa đúng thời điểm và không xuống giống ở những vùng ô bao chưa bảo đảm an toàn.

Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh đang tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân phòng, chống ngập úng và ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng thời, tuyên truyền người dân chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô, bố trí lịch thời vụ phù hợp với dự báo tình hình nguồn nước, thời tiết...

Tây Ninh cũng đang đề xuất, kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí gần 4.000 tỉ đồng để thực hiện 11 dự án kè chống sạt lở tại các tuyến sông, kênh trên địa bàn. Đồng thời, kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí để xây dựng hệ thống phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ và xây dựng hồ chứa nước ngọt Thạnh An.

