Ngành Tư pháp vượt qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng vẻ vang

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 – 28-8-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ 6. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định… tham dự buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày diễn văn khai mạc

Trình bày diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, ngày 28-8-1945 là mốc son lịch sử của dân tộc, là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào về việc thành lập Nội các Thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp. Đây là dấu mốc khai sinh nền Tư pháp của một nước Việt Nam mới - nước Việt Nam độc lập do nhân dân Việt Nam làm chủ. Trong suốt những năm đầu của Nhà nước dân chủ, Bộ Tư pháp đảm nhiệm những chức năng rất cơ bản về bảo đảm quyền dân chủ của con người, thông qua những quy định về thẩm quyền trong việc bắt, điều tra, truy tố, xét xử, giam, tha phạm nhân, thẩm quyền tổ chức các tòa án dân sự, thương sự, hình sự, công việc thực hiện các hiệp định tương trợ và ủy thác tư pháp với nước ngoài, thẩm quyền tổ chức và quản lý các chức danh tư pháp.

Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội tham dự lễ kỷ niệm

Đặc biệt, Bộ, ngành Tư pháp đã có đóng góp lớn trong việc soạn thảo và thi hành bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp năm 1946, mở đầu cho nền lập hiến của một nước Việt Nam dân chủ và cách mạng.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất vẻ vang, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền".

Điểm lại khái quát những thành tựu nổi bật, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định, những thành tích có được của bộ, ngành Tư pháp hôm nay là sự hun đúc, kết tinh của sức lực, tài năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của biết bao cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ, là tình yêu với nghề, là tình người tư pháp, là sự đoàn kết, đồng cam, cộng khổ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên định vững bước dưới ánh sáng pháp quyền, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

“Đằng sau mỗi dự án luật được Quốc hội thông qua, mỗi văn bản pháp luật đi vào cuộc sống là cả một hành trình lao động nghiêm túc, từ những cuộc thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, cho đến những buổi làm việc thâu đêm, xuyên lễ, gần như không có ngày nghỉ, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” và khát vọng cháy bỏng về một nền thể chế kiến tạo, phát triển, là minh chứng sinh động nhất cho trí tuệ, tâm huyết, tận tâm của “người Tư pháp”. Đó chính là truyền thống quý báu, di sản tinh thần của ngành mà các thế hệ sau cần kế thừa, gìn giữ và phát huy”, ông Nguyễn Hải Ninh chia sẻ.

ANH PHƯƠNG