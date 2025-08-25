Triển khai “Tủ thuốc cắm bản” đến các bản làng biên giới TP Huế

Sáng 25-8, tại xã A Lưới 1 (TP Huế), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (Biên phòng TP Huế) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 1 tổ chức bàn giao và đưa vào hoạt động mô hình “Tủ thuốc cắm bản" do bạn đọc Báo SGGP và các cá nhân, đơn vị trên địa bàn TP Huế tài trợ.

Khánh thành, đưa vào hoạt động Tủ thuốc cắm bản tại 1 tổ công tác phối hợp giữa Công an xã A Lưới 1 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân

Đợt đầu đưa vào hoạt động của mô hình này có 10 tủ thuốc cắm bản được trao đến các tổ công tác biên phòng tại bản Hồng Thúy, Hồng Vân, Trung Sơn, trụ sở Công an xã A Lưới 1, 4 nhà già làng và trưởng bản có uy tín tại các thôn thuộc xã A Lưới 1 và 2 đơn vị Công an và Đại đội bảo vệ biên giới 514, nước bạn Lào.

Mỗi tủ thuốc cắm bản được trang bị các trang thiết bị y tế gồm: máy do huyết áp, đo thân nhiệt và máy đo đường huyết kèm với 12 loại thuốc thông dụng để chăm sóc sức khỏe đồng bào trên các bản làng núi cao Trường Sơn, đi lại khó khăn.

Mô hình “Tủ thuốc cắm bản” được triển khai thực hiện theo sáng kiến của Ban Chỉ huy Biên phòng TP Huế và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân nhằm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các bản làng biên giới đi lại khó khăn, bị cách trở trong mùa mưa bão hàng năm...

Tủ thuốc cắm bản tại các tổ công tác biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân

Triển khai Tủ thuốc cắm bản tại nhà trưởng bản thuộc xã A Lưới 1

HOÀI NAM