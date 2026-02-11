Gập tết cũ, mở tết mới cùng lời chào “Hello Moto”

Tết của thời hiện đại đến rồi đi rất nhanh. Chỉ cần mở điện thoại đã thấy xuân tràn ra khỏi màn hình, lời chúc nối nhau, những cuộc gọi chồng lên nhau không kịp ngắt.

Nhưng có một thời, hơi thở tết xuất hiện theo cách chậm rãi hơn. Chậm từ nhịp sống, chậm cả trong cách người ta mở điện thoại để nghe một cuộc gọi đầu năm, rồi gập lại để trở về với không khí sum vầy của “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Cuối thập niên 1990, đầu 2000, khi phố phường còn thưa biển hiệu LED, quán cà phê vẫn vang tiếng cassette và mạng xã hội là khái niệm xa xỉ, Motorola bước vào đời sống như một tín hiệu của thời đại mới. Cú bùng nổ của huyền thoại Razr V3 tại Việt Nam, chiếc điện thoại gập mỏng như “dao cạo”, gần như không thể bị nhầm lẫn hay sao chép, đánh dấu một giai đoạn vàng son của Motorola tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ, khi một thiết bị di động nằm gọn trong túi áo lại có sức mạnh nâng cao vị thế và sự tự tin cho người sở hữu, lại vừa vặn trở thành biểu tượng thời thượng và tinh thần bắt nhịp tương lai trong thời đại mở cửa của Việt Nam. Ở Motorola khi đó toát ra một tinh thần rất rõ ràng: “Biết mở ra khi cần và gập lại để đời sống tiếp tục”.

Tết của những năm cũ cũng mang nhịp điệu tương tự. Điện thoại được sạc đầy từ trước giao thừa. Cuộc gọi chúc tết được tính toán vì cước phí còn cao. Tin nhắn gõ trên phím vật lý nên lời chúc ngắn nhưng đủ đầy. Chiếc điện thoại Motorola đặt bên khay mứt, cạnh ấm trà, đủ để kết nối người đi xa với gia đình, rồi lặng lẽ nằm yên để nhường chỗ cho tiếng cười sum họp.

Motorola của hôm nay đã khoác lên mình diện mạo hiện đại, trẻ trung hơn và đồng thời tích hợp những tính năng phù hợp với thời cuộc cũng như ứng dụng công nghệ AI tối tân. Nhưng bên trong sự đổi mới ấy, DNA quen thuộc vẫn được giữ nguyên cùng lời chào “Hello Moto” vang lên đầy dứt khoát. Công nghệ được thiết kế để phục vụ đời sống – triết lý Lifestyle Tech hướng đến giá trị bền vững chứ không chỉ là một xu hướng ngắn hạn.

Gập lại một cái tết cũ không phải để hoài niệm, mà để nhìn rõ hành trình đã qua. Mở ra tết mới là câu chuyện của sự thích nghi và chọn lọc. Trong dòng chảy ấy, Motorola hiện diện như một lựa chọn có chiều sâu, nơi đổi mới không tách rời ký ức và tương lai được xây dựng từ những giá trị đã được kiểm chứng qua thời gian.

HIỀN NHI