Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo máy ECMO đến Phú Quốc hỗ trợ cứu nạn nhân

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử bác sĩ mang theo máy ECMO và trang thiết bị hồi sức để cứu người.

Trao đổi với Báo SGGP, BSCK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đã cử ê-kíp đến Bệnh viện Mặt trời (Phú Quốc, An Giang) để hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân trong chiều 11-7.

Lực lượng y tế túc trực tại cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc) vào chiều 11-7 để kịp thời cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn ca nô.

Đây là các bác sĩ chuyên ngành cấp cứu và hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy, đang biệt phái công tác tại Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc. Ngay khi được điều động, ê-kíp có mặt ngay để phối hợp cứu 2 bệnh nhân nặng.

Đồng thời, một cuộc hội chẩn trực tuyến cũng diễn ra trong đêm.

Sáng sớm 12-7, một ê-kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến Phú Quốc trên chuyến bay sớm nhất; trong đó có Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch.

Các bác sĩ mang theo trang thiết bị thiết yếu hồi sức cho bệnh nhân như máy ECMO, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc để can thiệp mạch vành, máy thở, kháng sinh...

Nhóm chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo trang thiết bị hồi sức cấp cứu đến Phú Quốc.

Ngoài ra, phối hợp Bệnh viện Kiên Giang chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết khác đến Phú Quốc.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng dự kiến tiếp nhận 10 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island chở 32 du khách cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới.

Khi rời bờ khoảng 400m, ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Đến 15 giờ 30 phút, toàn bộ nạn nhân đã được cứu vớt, 17 người được đưa vào các bệnh viện ở Phú Quốc. Trong đó, 21 người còn sống, 15 người là khách du lịch thiệt mạng.

GIAO LINH