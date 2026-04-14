Bệnh viêm não mô cầu, tay chân miệng diễn biến phức tạp ở ĐBSCL

Bệnh viêm não mô cầu ghi nhận thêm một ca tử vong, trong khi số ca mắc tay chân miệng tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2025.

Người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: TẤN THÁI

Ngày 13-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả xét nghiệm 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu tại địa phương xác định, có 2 ca dương tính và 1 âm tính. Trong đó, 1 trường hợp dương tính đã tử vong, người còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Đây là 3 trường hợp (cùng ngụ xã Khánh An) được Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận từ ngày 7 đến 9-4, trong tình trạng sốt cao kéo dài, lơ mơ, kèm các triệu chứng như ho, đau cơ, kích thích, xuất hiện chấm xuất huyết và nôn ói nhiều lần.

Ngành y tế Cà Mau đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan, đồng thời triển khai khử khuẩn, xử lý môi trường tại khu vực có yếu tố dịch tễ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Lãnh đạo địa phương cho biết đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Theo ngành y tế, viêm não mô cầu là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm, do đó người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và tiêm vaccine khi có điều kiện.

Trong khi đó, tại Tây Ninh, bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng mạnh. Lũy kế từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận gần 1.400 ca mắc, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời xuất hiện 30 ổ dịch ở nhiều xã, phường.

Ngành y tế nhận định thời tiết nắng nóng hiện nay là điều kiện thuận lợi để virus phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ em.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát sức khỏe trẻ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống sạch sẽ; đồng thời đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu bất thường để được thăm khám, điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm.

