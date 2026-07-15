Khắc phục tình trạng phân làn chưa đồng bộ trên quốc lộ 51

Việc TPHCM và TP Đồng Nai áp dụng hai phương án phân làn khác nhau trên quốc lộ 51 khiến nhiều tài xế lúng túng khi lưu thông qua ranh giới hai địa phương. Nhiều ý kiến đề nghị sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông trên toàn tuyến để bảo đảm an toàn.

Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đổi làn ngay khi qua địa giới

Từ khi TPHCM áp dụng phương án phân làn mới trên quốc lộ 51, nhiều tài xế chạy tuyến TPHCM - TP Đồng Nai cho biết phải làm quen với cách lưu thông mới. Theo đó, ở đoạn quốc lộ 51 thuộc địa bàn TPHCM, ô tô muốn rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu phải đi vào làn thứ ba, sát làn xe máy. Trong khi đó, đoạn quốc lộ 51 qua địa bàn TP Đồng Nai vẫn bố trí xe rẽ trái từ làn sát dải phân cách giữa. Sự khác biệt trong tổ chức giao thông trên cùng một tuyến quốc lộ khiến nhiều tài xế lúng túng, phải đổi làn ngay khi qua địa giới hai địa phương.

Ông Nguyễn Quang Vũ, tài xế xe tải chuyên chở hàng từ Biên Hòa (TP Đồng Nai) đến khu vực cảng Cái Mép (TPHCM), nói rằng, dù đã biết về việc điều chỉnh phân làn ở địa phận TPHCM, nhưng vẫn có lúc theo phản xạ chạy vào làn sát dải phân cách để chuẩn bị rẽ trái. Đến gần giao lộ mới phát hiện, phải nhanh chóng chuyển sang làn thứ ba theo quy định của phía TPHCM. Trong điều kiện mật độ phương tiện đông, việc chuyển làn gấp khá khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Theo ghi nhận, tại một số nút giao, có trường hợp ô tô phát hiện đi nhầm làn nên chuyển hướng vội vã để vào đúng làn rẽ, làm tăng nguy cơ tai nạn nếu người điều khiển phương tiện phía sau không kịp xử lý. Nhiều tài xế xe khách chạy tuyến cố định cũng cho rằng, điều khiến họ băn khoăn không phải là phương án mới mà là việc cùng một tuyến quốc lộ nhưng mỗi địa phương lại tổ chức giao thông theo một cách khác nhau.

“Tài xế thường lái theo thói quen kết hợp quan sát biển báo. Khi vừa qua địa giới hành chính đã phải thay đổi cách chọn làn thì rất dễ nhầm lẫn, nhất là vào ban đêm hoặc lúc đông xe”, tài xế Nguyễn Văn Phi chia sẻ.

Đáng lo hơn, những tài xế lưu thông lần đầu hoặc ít lưu thông trên quốc lộ 51 rất khó nhận biết sự khác nhau về cách phân làn ở địa phận giáp ranh hai địa phương (xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai và xã Mỹ Xuân, TPHCM). Khi đến gần nút giao mới phát hiện đi sai làn hoặc làn đang đi không được phép đi thẳng, họ buộc phải dừng gấp hoặc chuyển làn đột ngột. Trong khi đó, quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch. Theo Sở Xây dựng TPHCM, chỉ riêng đoạn quốc lộ 51 qua địa bàn hiện có lưu lượng bình quân khoảng 10.000 xe ô tô các loại lưu thông mỗi ngày.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đồng Nai thông tin, hôm nay (15-7) sở sẽ mời các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, thống nhất phương án phân làn trên quốc lộ 51 đoạn qua TP Đồng Nai.

Tổ chức giao thông đồng bộ trên toàn tuyến

Theo đánh giá của nhiều tài xế, cách phân làn mới có những điểm tích cực. Một số tài xế xe đầu kéo và container nhận xét, việc bố trí làn rẽ trái ở làn thứ ba giúp xe có bán kính quay đầu lớn hơn, hạn chế phải mở cua quá rộng hoặc lấn nhiều làn đường như trước đây. Đối với các phương tiện có chiều dài lớn, đây là phương án thuận lợi hơn khi thực hiện các thao tác rẽ trái hoặc quay đầu, đồng thời hạn chế được tình trạng phương tiện quay đầu gây cản trở giao thông khi không đủ bán kính quay xe. Tuy nhiên, vì đây là cách phân làn mới, khá xa lạ với thói quen di chuyển trên các tuyến đường, nhiều tài xế đề nghị tăng cường các bảng thông tin điện tử để tài xế có đủ thời gian nhận biết cách di chuyển.

Qua tìm hiểu, sau khi triển khai có hiệu quả trên tuyến quốc lộ 51, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng TP Đồng Nai điều chỉnh phương án phân làn trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai để đồng bộ với phương án đã triển khai trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay Sở Xây dựng TP Đồng Nai vẫn chưa tổ chức thực hiện.

Các tài xế mong muốn Sở Xây dựng TPHCM và các cơ quan liên quan kịp thời điều chỉnh đồng bộ trên toàn tuyến quốc lộ 51 để giúp kéo giảm ùn tắc, giảm xung đột giao thông, tạo thuận lợi cho xe tải, xe đầu kéo lưu thông giữa TPHCM và TP Đồng Nai.

Theo nhiều tài xế, việc đổi mới tổ chức giao thông là cần thiết, nhưng với những tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 51, yếu tố thống nhất và đồng bộ cần được ưu tiên. Chỉ khi các địa phương phối hợp đồng bộ và tổ chức giao thông nhất quán, người tham gia giao thông mới có thể lưu thông thuận lợi và an toàn trên toàn tuyến.

QUỐC HÙNG - NÔNG NGÂN