Kiosk check-in sinh trắc học: Giảm thời gian xếp hàng tại sân bay

Hướng dẫn hành khách sử dụng kiosk check-in bằng sinh trắc học tại sân bay Nội Bài. Ảnh: HÀ PHAN

Đầu tháng 7, sân bay quốc tế Nội Bài đã đưa vào khai thác hệ thống kiosk check-in bằng sinh trắc học, đặt tại nhà ga hành khách T1. Đây là trang thiết bị lần đầu tiên được đưa vào vận hành tại sân bay này, nhằm mục tiêu rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm áp lực trong thời gian cao điểm.

Với quy trình 3 bước chạm đơn giản, hành khách chỉ cần quét thẻ lên máy bay, quét căn cước công dân gắn chip, nhìn vào camera. Sau chưa đầy 10 giây, màn hình hiển thị xác thực thành công, hành khách được phép đi qua các làn kiểm tra an ninh tự động và cửa lên máy bay một cách nhanh chóng.

Nhiều hành khách tỏ ra rất bất ngờ và hào hứng với trải nghiệm mới. Chị Vân Hằng (ngụ 109 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, Hà Nội) cho biết, mỗi lần đi máy bay, chị ngại nhất là việc xếp hàng chờ qua cửa kiểm soát an ninh, có thời điểm phải chờ hơn 30 phút, nhưng lần này chị chỉ mất chưa đầy 1 phút để đi qua.

Anh Hoàng Kiên, ​hướng dẫn viên Công ty Du lịch SeaTour (Hà Nội), nói rằng, trước đây đoàn khách phải lên sân bay khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ trước giờ khởi hành và sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để làm thủ tục; nhưng nay cả đoàn 15 khách chỉ mất tổng thời gian chưa đến 15 phút là làm xong thủ tục check-in và vào phòng đợi.

​Theo đại diện sân bay quốc tế Nội Bài, nếu như những ngày đầu đưa vào khai thác, chỉ vài hành khách mạnh dạn trải nghiệm sau khi được nhân viên giới thiệu, thì đến nay hệ thống kiosk check-in sinh trắc học đã phục vụ thành công từ 2.000-3.000 lượt khách/ngày. Việc áp dụng hệ thống cũng mang lại nhiều lợi ích cho các hãng hàng không.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ nhiều hành khách, các du khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi, hành khách có Căn cước công dân chưa gắn chíp hoặc Căn cước công dân bị sờn, mòn… vẫn chưa được trải nghiệm ứng dụng công nghệ check-in mới. Về việc này, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài thông tin, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan quản lý và các đơn vị kỹ thuật để mở rộng phạm vi phục vụ, hướng tới mục tiêu xác thực sinh trắc học cho 100% hành khách.

BÍCH QUYÊN - TIẾN CƯỜNG