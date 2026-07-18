Đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tiếp tục lún

Những ngày qua, đường dây nóng Báo SGGP liên tục nhận phản ánh của nhiều tài xế về tình trạng mặt đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tiếp tục sụt lún, nhiều đoạn gợn sóng, nhấp nhô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua TP Cần Thơ bị lún. Ảnh: Tuấn Quang

Vừa di chuyển ra khỏi đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào chiều 16-7, anh Nguyễn Văn Cường nhanh chóng tấp xe vào lề ở gần nút giao đường Xuyên Á (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) để kiểm tra xe. Sau 15 phút lúi húi cúi người quan sát gầm xe, anh thở phào: “May quá, gầm xe không sao”. Theo anh Cường, đường cao tốc dài khoảng 110km nhưng anh phải mất hơn 2 giờ 30 phút mới hoàn thành hành trình vì mặt đường nhiều đoạn bị lún, gợn sóng, anh phải giảm tốc độ. Dù giới hạn tốc độ trên tuyến là 80km/giờ, anh chỉ chạy khoảng 65km/giờ nhưng xe vẫn bị cạ gầm khi qua một mố cầu thuộc khu vực Long Mỹ (TP Cần Thơ).

Trên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào sáng 17-7, phóng viên Báo SGGP ghi nhận mặt đường nhiều đoạn bị lún, tạo gờ, tập trung nhiều trên đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Đặc biệt, tại hai đầu cầu, mặt đường lún tạo độ chênh đáng kể so với mố cầu. Khi lưu thông qua các vị trí này, nhiều ô tô bị dằn xóc mạnh.

Anh Danh Công Phi, tài xế xe tải đông lạnh, thường xuyên lưu thông trên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cho biết, tình trạng lún mặt đường xảy trên đường cao tốc này ngày càng nghiêm trọng. Trước đây, hiện tượng này chỉ xuất hiện tại một số vị trí đầu cầu, nay đã xuất hiện ở nhiều đoạn trên tuyến. Nếu không được duy tu, khắc phục kịp thời, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn.

Đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng, dài hơn 110km, gồm 2 dự án thành phần: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (hơn 37km) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (hơn 73km). Sau 3 năm thi công, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được đưa vào khai thác từ ngày 19-12-2025; cùng thời gian này, đoạn Hậu Giang - Cà Mau cũng thông xe kỹ thuật. Ngày 19-1-2026, đoạn Hậu Giang - Cà Mau được đưa vào khai thác. Ngày 16-3-2026, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang phải tạm dừng để khắc phục mặt đường bị lún và hoàn thiện các hạng mục phụ. Từ ngày 29-4-2026 đến nay, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khai thác trở lại.

Theo anh Phi, với tốc độ 80km/giờ, ô tô con khi đi qua các vị trí lồi lõm rất dễ mất lái, nhất là đối với tài xế lần đầu lưu thông hoặc chạy xe vào ban đêm. Bên cạnh đó, khi phương tiện phía trước phát hiện mặt đường lún sát mố cầu và phải phanh gấp, phương tiện phía sau rất dễ va chạm, dẫn đến tai nạn.

Giải thích nguyên nhân mặt đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị lún, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư công trình), cho biết là do đường cao tốc này đi qua vùng địa chất có nền đất yếu, chủ yếu là bùn sét mềm, khả năng chịu tải thấp và thời gian cố kết kéo dài. Trên tuyến có gần 100km nền đường phải xử lý đất yếu bằng nhiều giải pháp kỹ thuật khác nhau nên tốc độ lún không đồng đều, dẫn đến mặt đường bị lún cục bộ, nhất là khu vực đầu cầu. “Trước tình trạng mặt đường bị lún nặng, chúng tôi đã làm việc với các nhà thầu. Hiện nay, các đơn vị thi công đang quan trắc độ lún, nhất là tại các vị trí đầu cầu, cống và sẽ sớm có giải pháp khắc phục”, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho hay.

TUẤN QUANG - TẤN THÁI