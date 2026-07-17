Đẩy nhanh dự án xử lý rác, siết trách nhiệm thu gom

Báo SGGP số ra ngày 15-7 đăng bài “Nhiều địa phương phía Nam đau đầu với rác”, phản ánh tình trạng rác thải tồn đọng tại một số tỉnh, thành phố, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sau bài báo, nhiều địa phương đã có phản hồi về các giải pháp khắc phục.

Cần Thơ: Xử lý các trường hợp không thực hiện đúng hợp đồng thu gom rác

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ, qua phản ánh về việc nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt chậm được thu gom, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo Sở NN-MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là ở khu vực đô thị, trung tâm thành phố; tham mưu UBND thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng cam kết, hợp đồng đã ký kết, để xảy ra tình trạng rác không được thu gom kéo dài.

Xe thu gom rác thải tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ ngày 10-7. Ảnh: PHONG HUY

Đồng thời khẩn trương triển khai xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Tài chính khẩn trương rà soát nhu cầu kinh phí của các địa phương, tham mưu UBND thành phố kịp thời bố trí kinh phí cho các địa phương, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, không để việc thiếu kinh phí làm ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp chậm thu gom; chủ động phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ để giải quyết ngay các điểm tồn đọng, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt khẩn trương rà soát toàn bộ tuyến thu gom; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện và tổ chức thu gom, vận chuyển hết lượng rác tồn đọng; thực hiện đúng tần suất, thời gian thu gom theo hợp đồng và quy định, không để phát sinh tình trạng ùn ứ, tồn đọng rác, gây ô nhiễm môi trường.

Vĩnh Long: Mở rộng ô chôn lấp, đẩy nhanh tiến độ xây nhà máy xử lý rác

Ông Võ Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, thông tin, để toàn bộ rác thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn tỉnh được thu gom về bãi, không tồn ứ trên đường, khu dân cư, chợ… gây tình trạng ô nhiễm, địa phương đang gấp rút mở rộng bãi rác An Hiệp thêm 6,8ha, xây dựng 3 ô chôn lấp mới nhằm bổ sung công suất tiếp nhận rác.

Dự kiến, các hạng mục này sẽ hoàn thành trong năm nay. Ngoài ra, tỉnh đang khẩn trương triển khai phủ bạt các ô chôn lấp đã đầy, không để phát tán không khí ô nhiễm tại Khu xử lý rác Hòa Phú. Để nâng công suất tiếp nhận rác tại đây (sau khi nhà máy xử lý rác của Công ty Phương Thảo ngừng hoạt động), tỉnh Vĩnh Long cũng đầu tư thêm 1 ô chôn lấp mới với diện tích hơn 2,1ha. Việc duy trì và đầu tư thêm các bãi chôn lấp rác chỉ là giải pháp tình thế, nhằm tránh đứt gãy dây chuyền thu gom - xử lý rác, hạn chế ô nhiễm môi trường trong bối cảnh nguồn rác tăng cao.

Về lâu dài, tỉnh đang đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 2 dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, gồm Nhà máy điện rác Bến Tre và Nhà máy xử lý chất thải rắn Greenity. Đối với Nhà máy điện rác Bến Tre (công suất xử lý 650 tấn rác/ngày), hiện đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường và đang chờ Bộ NN-MT phê duyệt thiết kế.

Nếu đúng tiến độ, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong quý 1-2028, giải quyết rác thải sinh hoạt cho khu vực tỉnh Bến Tre cũ và các địa phương lân cận. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của Nhà máy xử lý chất thải rắn Greenity (công suất xử lý khoảng 499 tấn rác/ngày) tại khu vực Song Lộc, đưa nhà máy này vận hành vào cuối năm nay, giải quyết toàn bộ rác thải ở khu vực tỉnh Trà Vinh trước đây.

Cà Mau: Ứng dụng công nghệ hiện đại

Ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết, đối với các bãi rác có lượng rác tồn đọng nhiều, chờ xử lý, Sở NN-MT đang phối hợp UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan tiến hành phủ bạt, che kín, xây cao tường bao, đồng thời tổ chức phun xịt hóa chất, khử khuẩn, không để phát tán không khí hôi thối, nước rỉ rác chảy ra xung quanh.

Ngoài ra, ngành môi trường tỉnh Cà Mau đang tập trung nghiên cứu, tiếp cận nhiều công nghệ hiện đại để ứng dụng vào hoạt động chôn lấp rác tại 6 bãi tập trung và 15 bãi rác tạm trên địa bàn, nhằm nâng cao công suất, hạn chế tác động môi trường trong thời gian tới.

Về lâu dài, tỉnh đang đẩy nhanh các thủ tục, xây mới và nâng cấp 3 nhà máy xử lý rác, gồm Nhà máy điện rác Năm Căn, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Vĩnh Lợi, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại phường An Xuyên.

Trong đó, đối với Nhà máy điện rác Năm Căn (vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, công suất xử lý rác thải 600 tấn/ngày, phát điện 6MW) đã được Sở Xây dựng tổ chức đấu thầu trong tháng 7-2026. Khi có nhà đầu tư tham gia, vào đầu tháng 8-2026, tỉnh Cà Mau tiến hành các bước tiếp theo để xây dựng nhà máy.

TẤN THÁI - TÍN HUY - TUẤN QUANG