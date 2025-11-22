Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo vẫn được Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa chú trọng. Từ đó thúc đẩy phát triển chuyên môn, ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

ThS.XN. Ngô Kim Tú, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trình bày tham luận

Ngày 22-11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2025.

Dự hội nghị có đại diện Sở Y tế, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ đại học, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM...

Phát biểu tại hội nghị, BS.CKII. Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, cho biết, năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo vẫn được bệnh viện chú trọng. Từ đó thúc đẩy phát triển chuyên môn, ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2025 được tổ chức nhằm góp phần thực hiện mục tiêu trên. Hội nghị có 22 báo cáo khoa học đã được nghiệm thu cấp bệnh viện. Trong đó có 17 đề tài của các bác sĩ và 5 đề tài, sáng kiến của cán bộ đại học, điều dưỡng.

TS.BS. Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định tham luận về "Chiến lược tiếp cận mới trong quản lý viêm gan B mạn"

Một số đề tài, sáng kiến được báo cáo tại hội thảo liên quan tới lĩnh vực răng hàm mặt, nhi khoa, nội khoa, sản khoa, như: Đánh giá tình trạng chảy máu sau nhổ răng trên bệnh nhân sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa năm 2024 - 2025; siêu âm cấp cứu trong nhi khoa; chiến lược tiếp cận mới trong quản lý viêm gan B mạn...

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn những nội dung liên quan nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, phòng ngừa, điều trị bệnh.

KHÁNH CHI