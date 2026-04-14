Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công ca lấy, ghép thận đầu tiên

Ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca lấy, ghép thận đầu tiên từ người hiến sống.

2092477948116084426.jpg
Ê kíp các bác sĩ thực hiện ca lấy, ghép thận đầu tiên đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Theo đó, ca lấy, ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vào ngày 11-4, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế và Đa khoa TP Cần Thơ; được giám sát trực tiếp của GS.TS.BS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau hơn 3 giờ, ca lấy, ghép với nhiều kỹ thuật phức tạp đã diễn ra thành công trong niềm vui của ê kíp bác sĩ.

Hiện sức khỏe của cặp lấy, ghép đã bình phục tốt, các chỉ số ổn định dần và đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

3724537729317058466.jpg
Các chuyên gia, bác sĩ hội chẩn chuyên môn trước khi thực hiện lấy, ghép thận

BS.CKII. Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: Ghép thận cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối từ người hiến sống và từ người hiến chết não là đề án bệnh viện theo đuổi nhiều năm qua.

Đến ngày 21-1-2026, bệnh viện chính thức được Bộ Y tế công nhận cơ sở đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Việc ca lấy, ghép thận đầu tiên thành công này đã đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện.

TUẤN QUANG

