Hơn 200 bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng miễn phí tại Bệnh viện Quân y 175

Chiều 13-4, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Tổ chức Operation Walk Chicago (Hoa Kỳ) tổ chức chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe “Hiểu đúng về thay khớp háng và phục hồi chức năng sau phẫu thuật” nhằm lan tỏa kiến thức y khoa và mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Một ca mổ thay khớp gối do bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và bác sĩ của Tổ chức Operation Walk Chicago (Hoa Kỳ) thực hiện

Tham gia chương trình có PGS-TS-BS Victoria Anne Brander, sáng lập và đồng Chủ tịch Operation Walk Chicago; GS-TS-BS David Stulberg, Khoa Phẫu thuật Chấn thương, Đại học Y khoa Northwestern Chicago cùng các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Quân y 175.

Theo Đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, những năm gần đây, các bệnh lý khớp háng như thoái hóa khớp, hoại tử chỏm xương đùi đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Đây là những bệnh lý gây đau đớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật thay khớp háng hiện nay vẫn còn cao, khiến nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận điều trị kịp thời. Xuất phát từ thực tiễn đó, chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 và Tổ chức Operation Walk Chicago được triển khai với mục tiêu mang lại cơ hội điều trị cho người bệnh, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.

Qua 5 lần tổ chức từ năm 2019 đến nay, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho gần 200 bệnh nhân. Đằng sau những con số đó là những cuộc đời được thay đổi, là những bệnh nhân đã lấy lại khả năng vận động và niềm tin vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng điều trị một cách bền vững…

"Thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, mở rộng các chương trình hỗ trợ nhân đạo, nhằm giúp nhiều hơn nữa những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao”, Đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng thông tin.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cho biết, hiện nay, các bệnh lý khớp háng như thoái hóa khớp, hoại tử chỏm xương đùi đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Tuy nhiên, chi phí cho một ca phẫu thuật thay khớp háng dao động từ 80 đến 100 triệu đồng, khiến nhiều bệnh nhân không có khả năng tiếp cận điều trị. Việc chậm trễ điều trị không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn làm suy giảm nghiêm trọng khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Là người được phẫu thuật thay khớp từ năm 2023, bà Trịnh Ngọc Ảnh (ngụ Bến Tre) cho biết, sau nhiều năm đau đớn, bà chưa từng nghĩ mình có thể đi lại bình thường như hôm nay. Gia đình khó khăn nên việc mổ là điều rất xa vời. "Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ và chương trình đã cho tôi cơ hội được đi lại một lần nữa”, bà Ngọc Ảnh chia sẻ.

Từ ngày 10 đến 14-4-2026, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng Tổ chức Operation Walk Chicago thực hiện phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo miễn phí cho 37 bệnh nhân. Các bệnh lý chủ yếu bao gồm hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp háng... những nguyên nhân gây suy giảm nghiêm trọng khả năng vận động. Mỗi ca phẫu thuật được tài trợ hoàn toàn.

