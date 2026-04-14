Cập nhật kiến thức toàn diện trong thay lại khớp háng nhân tạo

Ngày 14-4, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp cùng Tổ chức Operation Walk Chicago (OWC, Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo khoa học “Thay lại khớp háng nhân tạo: Cập nhật kiến thức toàn diện” với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ Hoa Kỳ cùng hơn 200 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, thời gian qua, hai bên đã phối hợp thực hiện thành công hơn 200 ca phẫu thuật thay khớp háng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động đào tạo, hội thảo và chuyển giao kỹ thuật, góp phần không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện.

Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại hội thảo

Với chủ đề “Thay lại khớp háng nhân tạo: Cập nhật kiến thức toàn diện”, hội thảo đã mang đến những nội dung thiết thực, từ chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh, với tính ứng dụng cao, có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển của Bệnh viện Quân y 175 trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn y học tiên tiến trên thế giới, hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Theo Đại tá, TS-BS Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, sau khoảng 5–15 năm kể từ lần thay khớp đầu tiên, nguy cơ xuất hiện các biến chứng này gia tăng rõ rệt, đòi hỏi bác sĩ không chỉ có tay nghề cao mà còn phải có kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp.

Trên nền tảng nhiều năm đồng hành cùng tổ chức Tổ chức Operation Walk Chicago, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã làm chủ kỹ thuật thay khớp háng và đang tiếp tục được đào tạo chuyên sâu để nâng cao năng lực trong phẫu thuật thay lại khớp.

Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng quà lưu niệm cho đại diện Tổ chức Operation Walk Chicago

Tại Hội thảo, các chuyên gia Tổ chức Operation Walk Chicago và Bệnh viện Quân y 175 đã cùng nhau trao đổi các ca lâm sàng khó, cập nhật kỹ thuật nâng cao và chiến lược xử trí biến chứng, tạo điều kiện để các bác sĩ trong và ngoài bệnh viện cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng giới thiệu và định hướng áp dụng quy trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (Enhanced Recovery After Surgery - ERAS) – một mô hình điều trị tiên tiến đã được triển khai tại nhiều bệnh viện lớn, giúp rút ngắn thời gian hồi phục, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng điều trị. Bệnh viện Quân y 175 đang từng bước triển khai và hướng tới áp dụng rộng rãi quy trình này trong thực hành lâm sàng.

Từ ngày 9 đến 15-4, đoàn chuyên gia của Tổ chức Operation Walk Chicago đã trở lại Bệnh viện Quân y 175, tiếp tục đồng hành trong chương trình phẫu thuật thay khớp háng nhân đạo cho gần 40 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

